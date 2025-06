Ιράν: Τι είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι Sejjil που εκτόξευσε το Ιράν στο Ισραήλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε αντίποινα στις ισραηλινές επιθέσεις κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και των ανώτερων στρατιωτικών στελεχών του, πολλά εκ των οποίων έχουν σκοτωθεί, το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ, με κάποιους εξ αυτών να διαπερνούν την αεράμυνα του Ισραήλ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και απώλειες, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων στο κέντρο του Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές.

Το ακριβές μέγεθος του βαλλιστικού πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν δεν είναι σαφές, αλλά διαθέτει πολλούς και διαφορετικούς τύπους πυραύλων και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα οπλοστάσια στη Μέση Ανατολή.

Για την επίτευξη στόχων στο Ισραήλ από το Ιράν απαιτούνται πύραυλοι με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων, γνωστοί και ως βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς (MRBM). Το Ιράν διαθέτει μεγάλη ποικιλία, που περιλαμβάνει πυραύλους υγρού καυσίμου που βασίζονται σε συνεργασίες με τη Βόρεια Κορέα, όπως οι Ghadr και Khorramshahr, αλλά και προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους στερεού καυσίμου. Ορισμένοι από αυτούς τους πυραύλους, όπως ο Kheibar Shekan, είναι εξοπλισμένοι με οχήματα επανεισόδου με πτερύγια ελέγχου και δορυφορική πλοήγηση, ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια και να μπορούν να ελιχθούν εντός της ατμόσφαιρας. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει μια παραλλαγή του Kheibar Shekan, που ονομάζεται Fattah και μπορεί να πετάξει σε υπερηχητικές (μη βαλλιστικές) τροχιές μέσα στην ατμόσφαιρα, γεγονός που θα καθιστούσε δυσκολότερη την αναχαίτισή του.

Iran has launched its first 2-stage 'Sejjil' MRBM at Israel. The missile was intercepted mid-air by a U.S. THAAD defense system marking a major escalation in the conflict.

Εκτός από αυτούς τους MRBM, το Ιράν διαθέτει ένα μεγάλο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς (SRBM, με βεληνεκές μεταξύ 300 και 1.000 χιλιομέτρων).

Οι πύραυλοι μεγαλύτερου βεληνεκούς του Ιράν φέρονται να είναι ικανοί να πλήξουν στόχους έως και 2.000 χιλιόμετρα, ίσως και πιο μακριά, καλύπτοντας όλη τη Μέση Ανατολή και τμήματα της Ευρώπης.

Στην τελευταία τους ανακοίνωση οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν πυραύλους μεγάλους βεληνεκούς Sejjil στο τελευταίο κύμα αντιποίνων στο Ισραήλ.

⚡️🇮🇷🇮🇱JUST IN: Iran used heavy Sejjil missiles for the first time:

Islamic Revolutionary Guard Corps:

Statement No. 11

To the residents of the occupied lands in Al-Quds!

The armed forces of the Islamic Republic of Iran, relying on the brave Iranian people, have dismantled the… pic.twitter.com/6sU7rNMjwS

