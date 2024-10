Αργεντινή: Κατέρρευσε 10όροφο ξενοδοχείο – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Αργεντινή, ένας τραυματίστηκε και περίπου άλλοι 10 ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια ενός δεκαώροφου κτιρίου, στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες και το οποίο κατέρρευσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στο Βίγια Γκεσέλ, ένα παραλιακό θέρετρο στα νότια περίχωρα του Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Σχεδόν 300 διασώστες, με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, επιχειρούν στο σημείο, για να απομακρύνουν τα χαλάσματα. Εκεί εντόπισαν το πτώμα ενός άνδρα, ηλικίας 89 ετών, όπως και μίας γυναίκας που είχε τραυματιστεί και νοσηλεύεται, είπε στον Τύπο ο Χαβιέρ Αλόνσο, ο υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, όπου βρίσκεται το Βίγια Γκεσέλ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της πόλης, το κτίριο, που λειτουργούσε κάποτε ως ξενοδοχείο, κατέρρευσε γύρω στη 01.00 τοπική ώρα. «Επτά έως 9 άτομα», κυρίως εργάτες που πραγματοποιούσαν παράνομες εργασίες «χωρίς την άδεια της δημοτικής αρχής», ενδέχεται να βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια. Οι εργασίες είχαν ήδη διακοπεί για πρώτη φορά τον Αύγουστο.

Ωστόσο, για τον υπουργό Αλόνσο, ο αριθμός των αγνοουμένων δεν είναι σίγουρος, «καθώς το κτίριο δεν λειτουργούσε ως ξενοδοχείο. Έχουμε μαρτυρίες γειτόνων (…). Πιστεύουμε πως υπήρχαν ενδεχομένως μεταξύ 9 και 11 άνθρωποι (επιπλέον των δύο ατόμων που ανασύρθηκαν) στο σημείο», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ομάδες διάσωσης απομακρύνουν συντρίμμια για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους, σημείωσαν οι αρχές της Βίγια Γκεσέλ, προσθέτοντας ότι ο δήμος είχε αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες στο σημείο τον περασμένο Αύγουστο.

