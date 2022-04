Αποστολή στην Ουκρανία: Πύραυλοι Grad σφυροκόπησαν το Σούμι

Η περιφέρεια του Σούμι βομβαρδίστηκε από ρωσικό έδαφος από εκτοξευτή πολλαπλών ρουκετών «Grad» ενώ και η περιφέρεια Τσερνίχιβ δέχτηκε επίθεση με όλμους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που αποσκοπεί στην ανάκτηση του ελέγχου στα κρατικά σύνορα εντός των περιφερειών Κιέβου, Τσερνίχιβ και Σούμι, οι συνοριοφύλακες μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν ήδη αναλάβει τα καθήκοντά τους στα γραφεία της παραμεθόριας επαρχίας και σε άλλους σταθμούς καταγωγής και περαιτέρω κατά μήκος των συνόρων στα σημεία ελέγχου. «Το συνολικό μήκος των κρατικών συνόρων σε αυτές τις τρεις περιοχές είναι 1200 χιλιόμετρα» δήλωσε ο Αντρίι Ντεμτσένκο, εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής της Ουκρανίας σε ενημέρωση προς τους ξένους δημοσιογράφους στο Ουκρανικό Κέντρο Τύπου, στο Κίεβο.

«Εκτελούνται οι αναγνωρίσεις εδάφους σε παραμεθόριες περιοχές και ανάπτυξη των θέσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή οχυρών, σημείων παρατήρησης και σημείων ελέγχου, καθώς και άλλων θέσεων υπηρεσίας συνοριοφυλάκων. Δεν υπάρχει συνήθης συνοριακή ασφάλεια, επειδή ο κίνδυνος ναρκών, εχθρικών δολιοφθορών και δραστηριοτήτων αναγνωριστικών ομάδων, καθώς και εχθρικών επιθέσεων από συνοριακά εδάφη παραμένει», είπε ο Ντεμτσένκο.

Όπως επεσήμανε, οι μονάδες συνοριακής φρουράς έχουν ήδη καταγράψει περιπτώσεις επίθεσης της Ρωσίας στην περιοχή της Περιφέρειας Σούμι με πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων «Grad» και επίθεση με όλμους στην περιοχή Τσερνίχιβ.

«Μια από τις μέρες, ο εχθρός επιτέθηκε στην Περιφέρεια Τσερνίχιβ με όλμους τρεις φορές στην άλλη πλευρά των συνόρων. Οι οβίδες έσκασαν κοντά στο χωριό Sinkivka, ένα εχθρικό drone έκανε συνεχώς κύκλους πάνω από την περιοχή. Στην κατεύθυνση της Sinkivka, μια μονάδα συνοριοφυλάκων εντόπισε μια ομάδα ενόπλων που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο έδαφος της Ουκρανίας. Υπήρξε ανταλλαγή πυρών, οπότε αποσύρθηκαν. Ομάδες επιτήρησης και αναγνώρισης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Τσερνίχιβ συνεχίζουν να ανακαλύπτουν αποθήκες όπλων, πυρομαχικών και πυραύλων που άφησαν πίσω τους Ρώσοι στρατιώτες», είπε ο Ντεμτσένκο. Μάλιστα υπήρξε και περίπτωση που έπιασαν αιχμάλωτο Ρώσο στρατιώτη.

In the center of Sumy, local residents captured the Russian occupant Oleg, it seems he got lost during the battle and fell behind #ukraine pic.twitter.com/15Y1cxZOki

— TomthunkitsMind (@VippusaO) April 20, 2022