Από τον Οκτώβριο έχει να μιλήσει με τον Τραμπ η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Ματσάδο

  • Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε στο Fox News ότι δεν έχει μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.
  • Η δήλωση αυτή καταγράφηκε δύο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.
  • Ερωτηθείσα σχετικά, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής «το συντομότερο δυνατόν».
Enikos Newsroom

διεθνή

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και νομπελίστρια ειρήνης του 2025 Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε χθες Δευτέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν έχει μιλήσει με τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.

Η δήλωση αυτή της κ. Ματσάδο καταγράφτηκε δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, που προσήχθη χθες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Εξάλλου, ερωτηθείσα σχετικά, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το «συντομότερο δυνατόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

