Βολιβία: Διαδήλωση εναντίον του τερματισμού της επιδότησης των καυσίμων

Σύνοψη από το

  • Χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν χθες Δευτέρα στη Λα Πας για να απαιτήσουν η κεντροδεξιά κυβέρνηση να ακυρώσει διάταγμα με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση των τιμών των καυσίμων.
  • Το προεδρικό διάταγμα έβαλε τέλος σε μέτρο που εφαρμοζόταν επί χρόνια, το οποίο όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων 40 χρόνων. Μετά την κατάργηση της επιδότησης, οι τιμές των καυσίμων διπλασιάστηκαν, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές βασικών αγαθών.
  • Οι διαδηλωτές, που εκτιμάται ότι έφτασαν τους 10.000, ζητούν την ακύρωση του «μισητού» διατάγματος, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως άρχισε διάλογο αλλά «δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βολιβία: Διαδήλωση εναντίον του τερματισμού της επιδότησης των καυσίμων
Bolivian Workers' Union members march to protest fuel subsidy cuts in El Alto, Bolivia, Monday, Jan. 5, 2026. (AP Photo/Freddy Barragan)

Χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν χθες Δευτέρα στη Λα Πας, ορισμένοι έπειτα από τριήμερη πορεία, για να απαιτήσουν η κεντροδεξιά κυβέρνηση να ακυρώσει διάταγμα με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση των τιμών των καυσίμων, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το προεδρικό διάταγμα, που υπογράφτηκε πριν από τρεις εβδομάδες, έβαλε τέλος σε μέτρο που εφαρμοζόταν από τις κυβερνήσεις των σοσιαλιστών Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025).

Την περίοδο αυτή, το βολιβιανό κράτος έκανε συγκεντροποιημένες εισαγωγές καυσίμων στις διεθνείς τιμές τους και τα μεταπωλούσε με ζημία. Το σύστημα αυτό όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων 40 χρόνων, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Μετά την κατάργηση της επιδότησης, οι τιμές των καυσίμων διπλασιάστηκαν, με την άνοδό της να έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης.

«Δυστυχώς, όλα τα βασικά προϊόντα που καταναλώνουμε αυξάνονται», είπε ο Ουίλιαμ Κάγιε, σαραντάρης μεταλλωρύχος από το Καλαμάρκα, χωριό κάπου 70 χιλιόμετρα νότια από τη Λα Πας.

Αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της η διαδήλωση έγινε σε ατμόσφαιρα ηρεμίας, υπήρξε ένταση κοντά στο προεδρικό παλάτι, όταν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να απωθήσει συμμετέχοντες στην κινητοποίηση όταν αποπειράθηκαν να πλησιάσουν.

Ο Αδόλφο Ουίλκα, εργάτης 50 ετών, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κινητοποίηση θα συνεχιστεί ωσότου ακυρωθεί το «μισητό» διάταγμα που «μας προκαλεί πείνα».

Η συνήγορος του λαού εκτίμησε πως οι πολίτες που διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα ήταν περίπου 10.000.

Παράλληλα χθες Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως άρχισε διάλογο με αντιπροσώπους των διαδηλωτών.

Ο υπουργός Οικονομίας Γκαμπριέλ Εσπινόσα δήλωσε πως η κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω, συμπληρώνοντας πως αναμένει σοβαρές προτάσεις από τα συνδικάτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή της πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

7 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής – Πώς να τον αναγνωρίσετε

Κομισιόν: Θα διαθέσει 30 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ενέργειας

Κορκίδης: Ο «γόρδιος δεσμός» των αγροτικών μπλόκων θα λυθεί μόνο με διάλογο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:35 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 6,2 βαθμών στη δυτική Ιαπωνία, δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφτηκε στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας σήμερα, ανα...
04:20 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Ναυάγιο με μετανάστες στην Γκάμπια: Τουλάχιστον 31 νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμός

Τουλάχιστον 31 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ναυάγησε ανοικτά της Γκάμπιας την 1η Ιανουαρ...
04:05 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Απόρρητη έκθεση της CIA για Βενεζουέλα: «Καθεστωτικοί» πολιτικοί προτιμότεροι για τη «μετά Μαδούρο» εποχή

Απόρρητη έκθεση της CIA, για την οποία ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέληγε...
03:35 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στο Σουδάν: Επιδρομή drone σκότωσε 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 7 παιδιά, στην Ελ Ομπάιντ

Πλήγμα το οποίο εξαπολύθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην πόλη Ελ Ομπάιντ, πρωτεύουσα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι