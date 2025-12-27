Ανακάλυψε ότι ο «αρχιτέκτονας» του Ολοκαυτώματος ήταν παππούς του – «Έπειτα από 47 χρόνια η ζωή μου ήταν ένα ψέμα»

Την σύνδεση της οικογένειάς του με ένα από τα ηγετικά στελέχη των Ναζί και στενού συνεργάτη του Χίτλερ, τον Χάινριχ Χίμλερ ανακάλυψε κατά λάθος ο 47χρονος, Χένρικ Λενκάιτ.

Ακούγεται τρομακτικό να ανακαλύπτεις σε αυτή την ηλικία ότι ο παππούς είναι ένας από τους χειρότερους Ναζί στην ιστορία και «αρχιτέκτοντας» της δολοφονίας εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης.

Το 2024 η ζωή του Χένρικ Λενκάιτ άλλαξε για πάντα. Θυμάται ότι μία ημέρα αισθανόταν ανήσυχος και αποφάσισε να παρακολουθήσει διαδικτυακά ένα ντοκιμαντέρ για τους Ναζί. Το βρήκε εξαιρετικά ενδιαφέρον και άρχισε να ψάχνει στο ίντερνετ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικό που είχε παρακολουθήσει.

Σε μία ιστοσελίδα βρέθηκε κατά λάθος μπροστά στην φωτογραφία της γιαγιάς του από την πλευρά της μητέρας του, την Χίντβιχ Πόθχαστ. Κάτω από την εικόνα της έγραφε: «Η ερωμένη του Χίμλερ».

Στη συνέχεια ο 47χρονος συνέχισε να ψάχνει και ανακάλυψε ότι ο Χίμλερ ήταν ο πραγματικός πατέρας της μητέρας του. «Πώς αντιμετωπίζεις το γεγονός ότι είσαι συγγενής ενός από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της ιστορίας;» τον ρώτησε δημοσιογράφος του Sky News.

«Δεν το αντιμετωπίζεις», απάντησε ο Χένρικ Λενκάιτ. Είπε ότι η ανακάλυψη αυτή τον οδήγησε να θέσει μια σειρά ερωτήσεων για όλα όσα νόμιζε ότι ήξερε. «Ποιος είμαι; Ποιος ήμουν; Γιατί δεν μου είπαν την αλήθεια για 47 χρόνια. Μετά από 47 χρόνια, η ζωή μου ήταν σαν ένα ψέμα», ανέφερε.

Αν και δεν έχει μια ξεκάθαρη απάντηση, πιστεύει ότι οι γονείς του δεν του είπαν την αλήθεια για να τον προστατεύσουν.

Η ιστορία της γιαγιάς του

Το 1938 η Χίντβιχ Πόθχαστ ήταν νέα και σε παράνομη σχέση με τον Χίμλερ. Είχαν γνωριστεί στην διαβόητη μυστική αστυνομία στο Βερολίνο όπου εκείνη εργαζόταν ως προσωπική γραμματέας του Χίμλερ. «Ήταν ένα φιλικό άτομο. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι η ερωμένη ενός κατά συρροήν δολοφόνου. Φυσικά, όταν το έμαθα, ήταν ένα σοκ», ανέφερε ο 47χρονος.

Η δημοσιογράφος του Sky News είχε διαβάσει ότι η γιαγιά του 47χρονου ήταν και η ίδια Ναζί και είχε ένα αντίγραφο του βιβλίου του Χίτλερ «ο Αγών μου» δεμένο με ανθρώπινο δέρμα.

Ρώτησε σχετικά τον Χένρικ Λενκάιτ ο οποίος εξήγησε ότι «εκείνη γνώριζε. Νομίζω ότι γνώριζε τα πάντα». Δεν θεωρεί ότι η γιαγιά του ήταν μία νέα και αθώα γυναίκα που δεν ήξερε την φρικιαστική δράση του εραστή της.

«Ήταν εραστές. Εραστές τέρατα. Άκουσα μάλιστα ότι εκείνη ενθάρρυνε τον Χίμλερ να επιταχύνει (σ.σ. την δολοφονία Εβραίων στα κρεματόρια)», σημείωσε ο Χένρικ Λενκάιτ.

Από τις επιστολές μεταξύ των δύο εραστών προκύπτει ότι ο Χίμλερ αποκαλούσε τρυφερά την Χίντβιχ «κουνελάκι». Σε μία από αυτές, υπογράφει την επιστολή «με ατελείωτες τρυφερές σκέψεις και χαιρετισμούς».

Παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένος με άλλη γυναίκα όταν η γιαγιά του Χένρικ έμεινε έγκυος, ο Χίμλερ πίστευε ότι ενίσχυε την Άρια Φυλή και γι’ αυτό πρόσθεσε το όνομά του στο πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας του Χένρικ Λενκάιτ.

Σε ερώτηση αν φοβάται την συγγένεια με τον Χίμλερ ο Χένρικ Λενκάιτ απάντησε: «Φυσικά. Αναρωτιέσαι: “Τι κληρονομιά μου άφησε αυτό;”»,

Ο Χίμλερ, επικεφαλής της ομάδας θανάτου των SS, ήταν ο κύριος αρχιτέκτονας των στρατοπέδων εξόντωσης στο πλαίσιο της λεγόμενης Τελικής Λύσης, ενός όρου που χρησιμοποίησαν οι Ναζιστές για την γενοκτονία των Ευρωπαίων Εβραίων.

Η εικόνα του 47χρονου για τον παππού του είναι ξεκάθαρη: «Κατά συρροήν δολοφόνος, διάβολος, δαίμονας». Αυτές είναι μερικές από τις λέξεις που του έρχονται στο μυαλό για τον Χίμλερ.

«Όλα τα κακά πράγματα που μπορείς να φανταστείς», πρόσθεσε ο Χένρικ Λενκάιτ. «Είναι ο παππούς μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό», παραδέχεται ο 47χρονος. Αν και δεν μπορεί να αλλάξει την κληρονομιά του, ο Χένρικ Λενκάιτ θέλει να ζητήσει συγχώρεση από τα θύματα του Χίμλερ και να αποκοπεί πλήρως από το σκοτεινό παρελθόν του παππού του.