Αυστραλία: Εξάρθρωση δικτύου με σατανιστικό υλικό και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Στην εξάρθρωση ενός διεθνούς κυκλώματος διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με σατανιστικό περιεχόμενο και έδρα το Σίδνεϊ, προχώρησε η Αυστραλιανή Αστυνομία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα και, σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για ένα από τα πιο σκοτεινά δίκτυα διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων που έχουν εντοπιστεί στη χώρα.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας ότι συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, στους οποίους απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες. Και οι τέσσερις κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ, όπως εκτιμά η αστυνομία, είχαν ηγετικό ρόλο μέσα στην εγκληματική οργάνωση.

Η αποκάλυψη του κυκλώματος έγινε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Strike Force Constantine», που ανήκει στην ειδική μονάδα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και της εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι ντετέκτιβ εντόπισαν ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, το οποίο φέρεται να παρήγαγε, κατείχε και διένειμε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούσαν από τα περίχωρα του Σίδνεϊ και είχαν διεθνή εμβέλεια.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε ταυτόχρονες εφόδους σε κατοικίες στις περιοχές Waterloo, Ultimo και Malabar στις 27 Νοεμβρίου, κατασχέτοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης. Κατά την ανάλυση του υλικού, οι αρχές εντόπισαν χιλιάδες βίντεο που απεικόνιζαν κακοποίηση παιδιών, από βρέφη έως 12 ετών, καθώς και σεξουαλική κακοποίηση ζώων και σκηνές κτηνοβασίας.

Η επιθεωρήτρια Jane Doherty δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι τα μέλη της ομάδας μοιράζονταν αποκλειστικά μεταξύ τους το υλικό κακοποίησης και υπογράμμισε πως «η ομάδα δίωξης σεξουαλικών εγκλημάτων θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εθνικούς και διεθνείς εταίρους της Αυστραλίας για την ταυτοποίηση των θυμάτων και την εξακρίβωση της εμπλοκής άλλων παραβατών».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη συνοικία Waterloo, συνελήφθη ο 26χρονος Λάντον Άστον Βερσάτσε Τζερμάνοτα-Μιλς, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, με τις αρχές να τονίζουν ότι η υπόθεση παραμένει «active and ongoing», δηλαδή ενεργή και σε εξέλιξη, καθώς εκτιμάται ότι το δίκτυο είχε διασυνδέσεις και με άλλες χώρες μέσω διαδικτύου.