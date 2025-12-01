Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ δύο ανδρών και μιας γυναίκας

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ δύο ανδρών και μιας γυναίκας

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 8:45, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, κοντά στη Βότση, στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τρεις άνθρωποι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έντονος διαπληκτισμός και ξυλοδαρμός.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένα από τα τρία άτομα έπεσε στο έδαφος, με τους περαστικούς να αντιδρούν άμεσα και να ενημερώνουν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικό, οι οποίοι εντόπισαν τους εμπλεκόμενους και προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές.

Το περιστατικό ερευνάται προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της συμπλοκής και ο ρόλος του καθενός από τους συμμετέχοντες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του ατόμου που βρέθηκε στο έδαφος.

