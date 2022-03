Μαργαρίτης Σχοινάς: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφάρμοσε δύο μέτρα και δύο σταθμά στην υποδοχή Σύρων και Ουκρανών προσφύγων

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε την ίδια βοήθεια στους πρόσφυγες που είχαν διαφύγει από τον πόλεμο στη Συρία και σε εκείνους που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή στο τέλος Φεβρουαρίου.

«Χορηγήσαμε σε όλους [τους Ουκρανούς πρόσφυγες] καθεστώς προσωρινής προστασίας δίνοντας πλήρη και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας, σε στέγαση και εργασία σχεδόν μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα του πολέμου», δήλωσε ο κ. Σχοινάς ενώπιον των δημοσιογράφων στην Κωνσταντινούπολη.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη μεταχείριση που επεφύλαξε η ΕΕ στους πρόσφυγες κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015, όταν η Ευρώπη είχε πλημμυρίσει από την άφιξη ενός και πλέον εκατομμυρίου ανθρώπων που έφευγαν στην πλειονότητά τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο στη Συρία, ο Μ. Σχοινάς δήλωσε πως οι Βρυξέλλες είχαν εφαρμόσει «ακριβώς την ίδια προσέγγιση».

Today in Istanbul. A very timely debate and good meetings with Minister @drfahrettinkoca and @hans_kluge at the @WHO_Europe high-level Conference on health and migration.

As millions flee war, ‘health for all’ is the guiding principle for our joint action in Europe and beyond. pic.twitter.com/s0VHtqEcM5

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 18, 2022