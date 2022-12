Συνέδριο Τουρισμού 2022: Βιώσιμες υποδομές στον τουρισμό

Tων Εύας Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Το συνέδριο διοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Συντονίστρια του πάνελ ήταν η Co-founder της Dome Consulting Firm & Communication Expert, Μαριάνα Πυργιώτη.

Κατά την εισήγησή της η γενική γραμματέας Υποδομών, Μαρία-Έλλη Γεράρδη αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων που ολοκληρώνονται όπως είναι τα 13 περιφερειακά αεροδρόμια αλλά και για αυτά που ξεκινούν τις εργασίες. «Τώρα ξεκινά η αναβάθμιση της Σύρου, της Νάξου, της Πάρου και της Χίου, ενώ σε εξέλιξη κατασκευής βρίσκεται το αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης» είπε χαρακτηριστικά η γενική γραμματέας. Παράλληλα, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρούν έργα ύδρευσης σε Κέρκυρα, Λευκάδα και Λέσβο, ενώ μέσα στις επόμενες κινήσεις του αρμόδιου υπουργείου είναι η υλοποίηση των τελευταίων μεγάλων οδικών έργων, που θα έχουν όπως είπε η κ. Γεράρδη «πρωτοφανείς ευεργετικές συνέπειες για περιοχές όπως είναι η Κρήτη, η Βόρεια Ελλάδα και η Πελοπόννησο», προσθέτοντας ότι: «Είναι ώρα για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας». Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο οδικό δίκτυο, η γενική γραμματέας λέγοντας ότι φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση του επαρχιακού δικτύου με έργα ύψους 700 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Αυτό που προβάλλουμε είναι οι ευκαιρίες για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό», τόνισε, μεταξύ άλλων, από την πλευρά του ο Ιωάννης Σμυρλής, γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece. Τόνισε, δε, ότι από τις επενδύσεις, ύψους 1,34 δισ. ευρώ, που δρομολογήθηκαν πέρυσι, ένα μέρος κατευθύνθηκε στα ξενοδοχεία, με τους θεσμικούς επενδυτές να φέρνουν brands που αναβαθμίζουν υπηρεσίες στην Ελλάδα, συμπαρασύροντας τις τοπικές κοινωνίες. «Μας ενδιαφέρει επίσης να προβάλλουμε και τα εργαλεία που έχουμε ως Enterprise Greece και ως κράτος», προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι στην Πρέβεζα έχει δρομολογηθεί μία στρατηγική επένδυση σε συνεργασία με τον δήμο. «Σε 25 χρόνια μένει να δούμε εάν θα έχουμε κεφαλαιοποιήσει τη σημερινή ανάπτυξη. Ο τουρισμός θα είναι σίγουρα η βασική μας βιομηχανία», κατέληξε.

Σε μία μορφή του θεματικού τουρισμού, τον γαμήλιο τουρισμό, εστίασε από την πλευρά του ο Θωμάς Πολίτης, πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Διοργανωτών Εκδηλώσεων με Προορισμό την Ελλάδα. «Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για την Ελλάδα ως προορισμό διότι συνδυάζει πολιτισμό, γαστρονομία, προορισμούς και διασκέδαση, με αποτέλεσμα να βρίσκεται η Ελλάδα στην 5η-6η θέση παγκοσμίως. Οι καλεσμένοι ζητούν εκτός από γνωστούς προορισμούς, όπως η Αθήνα, και άλλους προορισμούς, όπως η Πάρος, η Σκιάθος, η Ψέριμος», επεσήμανε ο Θ. Πολίτης, λέγοντας πως «είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης γάμων στην Ελλάδα».

Για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει ο κλάδος της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη μίλησε η Θεοδώρα Ρήγα, διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της ΟΛΘ Α.Ε., επισημαίνοντας ότι στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας βρίσκεται η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη. «Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μονοψήφιες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι μας. Το 2021 σημειώσαμε 17 αφίξεις και κλείνουμε φέτος με 61 αφίξεις», είπε, εστιάζοντας στις πολλαπλές δράσεις που έχει ξεκινήσει η ΟΛΘ με στόχο την ανάδειξη του προορισμού. Η διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της ΟΛΘ Α.Ε. αναφέρθηκε και στη Celestyal Cruises, λέγοντας πως η εταιρεία «πίστεψε πολύ στις δυνατότητες homeporting στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 2024 υπάρχουν δημοσιευμένα δρομολόγια για την πόλη». Μάλιστα, όπως τόνισε η Θ. Ρήγα, η ΟΛΘ στην κατεύθυνση αυτή επενδύει πλέον στην ανάπτυξη ενός νέου σταθμού κρουαζιέρας στο λιμάνι.

Στις αερομεταφορές, στη βιωσιμότητά τους, καθώς και στις υποδομές των αεροδρομίων αναφέρθηκε ο Γιώργος Γοβατζιδάκης, AEGEAN AIRLINES Sustainability Manager, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες αλλαγές στον κλάδο θα παρατηρηθούν από το 2030 και μετά, τόσο λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που χρειάζεται για να αναπτυχθούν τα αεροσκάφη, όσο και λόγω των τεχνολογιών που είτε δεν υπάρχουν σήμερα είτε υπάρχουν σε μικρή κλίμακα. Ο Γιώργος Γοβατζιδάκης μίλησε για τα συνθετικά καύσιμα (βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα) και για τη συνεργασία της AEGEAN AIRLINES με τη HELLENIQ Energy που αφορά την προμήθεια της εταιρείας με νέας γενιάς καύσιμα, ενώ εστίασε και στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, με έμφαση στην εποχικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας που πρέπει να ενισχυθεί. «Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα hubs μας έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικά και να τα βελτιώσουμε. Θα δούμε πιο βιώσιμες υποδομές από το 2035 και μετά. Το αεροπλάνο δεν θα πάψει να είναι το κύριο μέσο μεταφοράς, αλλά θα δούμε αλλαγές στις υποδομές των αεροδρομίων. Μεγαλύτερα βήματα θα σημειωθούν από 2035 και μετά», είπε.

Για τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε επίπεδο υποδομών μίλησε, τέλος, ο Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος FedHATTA, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στις υποδομές των λιμανιών και στο οδικό δίκτυο. «Οι πόλεις δημιουργήθηκαν χωρίς όραμα να επεκταθούν προς τα έξω. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι σύγχρονες», είπε, αναδεικνύοντας το πρόβλημα στάθμευσης των ξένων λεωφορείων όταν αποβιβάζουν επισκέπτες στην Αθήνα. «Υπάρχουν προβλήματα υποδομών στην νοοτροπία μας», τόνισε και μίλησε για τις δυσκολίες προσέλκυσης ιστιοπλοϊκών σκαφών, λόγω έλλειψης πλωτών μαρινών.

Χρυσός χορηγός του συνεδρίου είναι η ΟΛΘ Α.Ε. (ThPA S.A., Port of Thessaloniki). Χορηγοί είναι οι: Eurobank, Aegean, Celestyal Cruises, Lamda Development, Everest, intrakat, Τράπεζα Πειραιώς, Cosmote, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Athens International Airport, HELLENIQ ENERGY, Παγκρήτια Τράπεζα, Enterprise Greece.