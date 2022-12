Συνέδριο Ελληνικός Τουρισμός 2022 – Κικίλιας: Θα ξεπεράσουμε τα 18 δισ. ευρώ σε τουριστικά έσοδα

Την πεποίθησή του ότι οι τουριστικές εισπράξεις θα ξεπεράσουν τα 18 δισ. ευρώ το 2022 εξέφρασε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο της συνέντευξης που παρέθεσε στον εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2022, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές» που διοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Των Ε. Οικονομάκη, Κ. Χελιδώνη

Σε ερώτηση του Ν. Χατζηνικολάου για το κατά πόσο ο στόχος επέκτασης της τουριστικής περιόδου έχει επιτευχθεί, ο ίδιος θέλοντας να δώσει μια αναλυτική εικόνα, αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη πηγή εσόδου της χώρας, που όπως είπε είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Ειδική μνεία, έκανε στις αγορές τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όσο και του Ισραήλ, αφού όπως είπε είναι αγορές που δυναμώνουν όσον αφορά στο αποτύπωμα τους στην εγχώρια αγορά”.

Ανάλογες προσπάθειες γίνονται και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει μετατραπεί σε hub» πρόσθεσε ο αρμόδιος υπουργός.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Β. Κικίλιας έφερε ως ενδεικτικό παράδειγμα της επέκτασης της τουριστικής περιόδου, τις ενέργειες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. «Ο ΕΟΤ έχει συνυπογράψει με 11 αεροπορικές εταιρείες ώστε να έρθουν Ευρωπαίοι συνταξιούχοι στην Ελλάδα, με συμφωνίες που “τρέχουν” έως και το Φθινόπωρο του 2023». Σχετικά με την ελληνική κρουαζιέρα, ο υπουργός σημείωσε ότι έχει αυξηθεί 200%, ενώ για τον εγχώριο τουρισμό δήλωσε ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε 100 εκατ. ευρώ σε άυλα voucher των 150-200 ευρώ για τις ελληνικές οικογένειες που ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να πάνε διακοπές. Πρόκειται όπως πρόσθεσε για 400.000 voucher.

«Τα 125.000 voucher θα τα κληρώσουμε τέλος Ιανουαρίου, με στόχο να στηρίξουμε τους χειμερινούς προορισμούς αλλά και τα μικρά resorts» επεσήμανε ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Το καλοκαίρι, η θερινή σεζόν έχει άλλη έννοια όταν ξεκινάει από τέλος Μαρτίου καταλήγει με ήπιο καιρό σε κάποιες περιοχές έως και σήμερα».

Αστικός τουρισμός

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο υπουργός έκανε ειδικά αναφορά στον αστικό τουρισμό και ειδικά στο brand «Αθήνα». Όπως είπε: «Έχουν έρθει τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες και έχει συνδεθεί το κέντρο της Αθήνας με την αστική ριβιέρα. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που στα 25 λεπτά από το κέντρο της πόλης μπορεί ο τουρίστας να κάνει μπάνιο».

Στο κάδρο του αστικού τουρισμού, ο υπουργός πρόσθεσε τόσο και την καθοριστική συμφωνία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς έχει συμπεριληφθεί στην Ελλάδα ο Οδηγός Michelin.

«Ένα επίσης σημαντικό θέμα που μας απασχολεί είναι τα έργα υποδομής. Αυτή τη στιγμή συζητάμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μεγάλου πάρκινγκ για όλα τα τουριστικά λεωφορεία που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν τα σημεία» υπογράμμισε ο Β. Κικίλιας, ενώ για τον συνεδριακό τουρισμό, ο υπουργός εξέφρασε την επιθυμία του, ώστε σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην Αττική. Καταλήγοντας πρόσθεσε ο υπουργός ότι: «αυτός ο χώρος υπάρχει».

