4ο Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός»: Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα

«Ο ελληνικός τουρισμός παρά τις σημαντικές προκλήσεις απέναντι στις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος σε αυτή τη δυσμενή παγκόσμια συγκυρία εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα», επεσήμανε ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης – διευθυντής Realnews, από το βήμα του του 4ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Των Εύας Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εστιάζοντας παράλληλα στον καταλυτικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ελληνικός τουρισμός στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και στις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον.

«Ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στην αιχμή για την επιστροφή της Ελλάδας σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το 2023 χρονιά-στοίχημα για τις επιδόσεις του κλάδου.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Τουρισμού, ο οποίος εστίασε στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο κλάδος προσφέρει πολύ καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

«Χαίρομαι που ο ελληνικός τουρισμός καταφέρνει και προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και παίρνει αυτό που του αξίζει», τόνισε ο Τζορτζ Τσούνης, πρέσβης των ΗΠΑ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εστίασε στον μεγάλο αριθμό των απευθείας πτήσεων που συνέδεσαν φέτος την Ελλάδα με την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ επεσήμανε ότι αναμένεται να προστεθούν επιπλέον πτήσεις και νέα δρομολόγια στο μέλλον μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, βάζοντας στο κάδρο τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε παραδείγματα εναλλακτικού τουρισμού, ο οποίος ανθεί στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην Costa Navarino, η οποία αποτελεί ένα από τους κορυφαίους προορισμούς γκολφ παγκοσμίως.

Ο Τζορτζ Τσούνης μίλησε και για τις υποδομές φιλοξενίας στην Ελλάδα οι οποίες αναβαθμίζονται, εμπλουτίζοντας το ελληνικό τουριστικό προϊόν και προσελκύοντας διεθνή brands. Τόνισε, δε, ότι εκτός από αμερικανικά brands φιλοξενίας που δίνουν τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό, η Royal Caribbean και η Disney, δύο κολοσσοί της παγκόσμιας κρουαζιέρας, ενισχύουν την παρουσία τους στα ελληνικά λιμάνια.

«Οι Αμερικανοί μένουν περισσότερες ημέρες και δαπανούν περισσότερα», είπε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Για τη «δυνατή» συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ και στον τομέα του τουρισμού μίλησε ο Νόαμ Κατζ, πρέσβης του Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό των Ισραηλινών που επισκέπτονται την Ελλάδα, τάση η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον.

Όπως τόνισε, το ενδιαφέρον των Ισραηλινών για τουρισμό στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό πτήσεων που δρομολογήθηκαν το 2022 από το Ισραήλ προς ελληνικούς προορισμούς μεταξύ των οποίων: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Κάρπαθος Κως, Μύκονος, Πρέβεζα, Λευκάδα και Καλαμάτα.

