Συνέδριο Τουρισμού 2022: «Αστικός Τουρισμός: Προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο»

Στην ανάδειξη της Αττικής ως κορυφαίου αειφόρου προορισμού στην Ευρώπη, καθώς και στις ενέργειες που πραγματοποιεί η Περιφέρεια για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου υγειονομικού χωριού, το οποίο θα προσελκύσει ταξιδιώτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο της ενότητας «Αστικός Τουρισμός | Προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο» του 4ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής.

Των Εύας Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Ο Γιώργος Πατούλης ανέδειξε τις προοπτικές της Αττικής να αναδειχθεί σε έναν «ισχυρό» προορισμό ιατρικού τουρισμού, με αιχμή την παροχή υπηρεσιών υγείας, ευεξίας και ευζωίας, ενώ εστίασε και στην υπεραξία που μπορεί να προσδώσει στο τουριστικό προϊόν ο συνεδριακός τουρισμός.

Τόνισε, δε, ότι η Περιφέρεια βρίσκεται στην αναζήτηση ενός χώρου όπου θα μπορέσει να αναπτυχθεί ένα συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας πάνω από 5.000 συνέδρων. Ο περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, με επίκεντρο τον τομέα της κρουαζιέρας, ως μέρους του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η Αττική ως προορισμός.

Στα νέα πρότυπα και στις νέες καταναλωτικές ανάγκες που αναπτύσσονται στον τομέα του τουρισμού αναφέρθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας, την ανάγκη χάραξης μιας νέας στρατηγικής για τον κλάδο.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο τουριστικής ευφυούς ανάπτυξης, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς.

«Το τουριστικό μοντέλο μόνο βιώσιμο δεν είναι», είπε η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως υπάρχει υψηλή συγκέντρωση χωρική και χρονική και δεν υπάρχει ισοκατανομή σε επιχειρήσεις. Η Κατερίνα Νοτοπούλου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο εσωτερικός τουρισμός κινήθηκε με ρυθμούς χαμηλότερους σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ανέδειξε την ανάγκη στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ορεινούς προορισμούς της χώρας. Αναφερόμενη στον τουρισμό πόλων, το λεγόμενο city break, τόνισε ότι «χρειάζεται στρατηγική. Δεν είναι αυτόνομη δραστηριότητα, πρέπει να διασυνδεθεί με άλλους κλάδους».

Στον ρόλο του κράτους στην κατεύθυνση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού εστίασε από την πλευρά της η Ολυμπία Αναστασοπούλου, γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο υπουργείο Τουρισμού. Η Ολυμπία Αναστασοπούλου τόνισε ότι το κράτος έχει επιφορτιστεί με την ανάπτυξη των υποδομών και τη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού πλαισίου, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση πλαισίου για τουριστικούς λιμένες και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Η γ.γ. του υπουργείου Τουρισμού προανήγγειλε την επόμενη κλήρωση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο και θα ωφελήσει 100 χιλιάδες ακόμη δικαιούχους. Σχετικά με τον αστικό τουρισμό, η Ολ. Αναστασοπούλου τόνισε ότι πρόκειται για μια ανερχόμενη δύναμη στο τουριστικό οικοσύστημα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να αποτελούν πόλους έλξης τουριστών και να δύνανται να προσελκύσουν ταξιδιώτες 365 ημέρες τον χρόνο.

Στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας αναφέρθηκε ο Γιάννης Ρέτσος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο οποίος τόνισε ότι και το 2023 ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να επιτύχει καλά αποτελέσματα.

«Στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει απόθεμα πλούτου, κάτι που δημιουργεί προοπτικές και τάσεις ενθαρρυντικές για την επόμενη 10ετία», είπε, επισημαίνοντας παράλληλα πως εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού «δεν μπορείς να επαναπαύεσαι. Χρειάζεται ξεκάθαρη στρατηγική». Ο επικεφαλής του Συνδέσμου αναφέρθηκε επίσης στη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030-Σχέδια δράσης», όπου περιλαμβάνονται η πλήρης χαρτογράφηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα ως προορισμό, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε ότι έχει τρομερές προοπτικές που μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί ούτε στο 50%. «Λείπει η δημιουργία του προϊόντος. Είναι διαφορετικό πράγμα ο πόλος από το προϊόν», είπε ο Γ. Ρέτσος, προσθέτοντας πως η Αθήνα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς συνεδριακό κέντρο.

Στις δυνατότητες της Ελλάδας να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στον ιατρικό τουρισμό αναφέρθηκε ο Παύλος Ευθυμίου, γενικός διευθυντής της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι η εξειδίκευση προσωπικού και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (upskilling και reskilling) βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών. «Η Ελλάδα μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία στο εξωτερικό και η εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί έναν αναπτυξιακό πυλώνα», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρώτο πάνελ συντόνισε ο εκδότης – διευθυντής Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου.

