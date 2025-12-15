Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» – Νίκος Χαρδαλιάς: Η πολυκεντρική ταυτότητα της Αττικής είναι το απόλυτο στρατηγικό μας πλεονέκτημα

  Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, χαρακτήρισε τον τουρισμό «ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας» και «κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!».
  Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέδειξε τη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ (13% το 2024) και το 48% του ΑΕΠ που παράγεται στην Αττική, τονίζοντας πως «η πολυκεντρική ταυτότητα της Αττικής είναι το απόλυτο στρατηγικό μας πλεονέκτημα».
  Ο περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι «ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί», αλλά μοχλός ευημερίας και βιωσιμότητας, αναφερόμενος σε στρατηγικά έργα υποδομών όπως το Νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στον φαληρικό όρμο και το συνεδριακό κέντρο στο Tae Kwon Do.
«Ο τουρισμός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, από το βήμα του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, χαρακτηρίζοντας τον τουρισμό ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Εύας Οικονομάκη

Ο Ν. Χαρδαλιάς εστίασε στη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ, η οποία το 2024 αντιστοίχισε στο 13% του ΑΕΠ. «Στην Αττική παράγεται το 48% του ΑΕΠ. Αυτό μας δημιουργεί μια μεγάλη ευθύνη. Ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι ισόρροπη και το όφελος να διαχέεται», είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής, αναδεικνύοντας την αύξηση των αφίξεων που καταγράφηκε στην Αττική πέρυσι και τον ρόλο του Πειραιά ως ενός από τους σημαντικότερους κόμβους της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

«Ο τουρισμός είναι ταυτότητα, είναι μοχλός ευημερίας και εισοδήματος, είναι καθημερινότητα. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από την άψογη φιλοξενία, είναι οι νέοι που θέλουν να μείνουν και να χτίσουν τη ζωή τους εδώ και είναι οι κάτοικοι», είπε και προσέθεσε: «Η συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Αφορά το πώς η ανάπτυξη στηρίζεται χωρίς να εξαντλεί τον τόπο που τη φιλοξενεί».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εστίασε και στο μεγάλο ατού της Περιφέρειας:

«Η πολυκεντρική ταυτότητα της Αττικής είναι το απόλυτο στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Ο τουρισμός είναι πράγματι απόλυτη εθνική υπόθεση».

Μίλησε, δε, για τον στρατηγικό χαρακτήρα που έχει η αναβάθμιση υποδομών, λέγοντας πως «δεν είναι μόνο έργο ανάπτυξης, είναι έργο κοινωνικής συνοχής». Ενδεικτικά, μάλιστα, αναφέρθηκε σε δύο μεγάλα έργα που «τρέχει» η Περιφέρεια και σχετίζονται με τον τουρισμό, το Νέο Μητροπολιτικό Πάρκο στον φαληρικό όρμο, που επανασυνδέει τη θάλασσα με την πόλη και τη μετατροπή του Tae Kwon Do σε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

