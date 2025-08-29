Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση – Αναλυτικός οδηγός

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν το επίδομα παιδιού οι δικαιούχοι, με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το ποσό που δικαιούται κανείς υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 στην τελευταία φορολογική δήλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι έχουν λάβει τις 2 πρώτες διμηνιαίες δόσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Μαρτίου-Απριλίου, μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εάν προκύψει αύξηση των εισοδημάτων θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα.

Ποια ποσά δικαιούνται οι οικογένειες

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται, μεταξύ άλλων, με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Ειδικότερα, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή, με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πρόκειται για την τέταρτη διμηνιαία (Ιουλίου-Αυγούστου) δόση του επιδόματος παιδιού για το 2025. Η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί στους πολίτες που υπέβαλαν οριστική αίτηση είτε στο https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/ με τους κωδικούς πρόσβασης και που έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Διευκρινίζεται πως εάν η αίτηση του δικαιούχου έχει αποθηκευτεί προσωρινά, τότε δεν θεωρείται ότι αυτή έχει υποβληθεί και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τέταρτη διμηνιαία δόση του επιδόματος του παιδιού θα την λάβουν στις 30 Σεπτεμβρίου μόνο όσοι έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

Επίσης, μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο.

Το επίδομα παιδιού παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1.5 εκ. παιδιά, ενώ η ετήσια δαπάνη ανέρχεται πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Παραδείγματα