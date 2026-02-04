e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου

Σύνοψη από το

  • Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ θα πληρώσουν έως και τις 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ έως τις 6 Φεβρουαρίου και 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους στις 5 Φεβρουαρίου για παροχές μητρότητας, κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, ενώ 18.000.000 ευρώ θα λάβουν 17.000 δικαιούχοι επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ  θα πληρώσουν έως και τις 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 99.862 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • Έως και τις 6 Φεβρουαρίου  10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 5 Φεβρουαρίου 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

08:23 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

