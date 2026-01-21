ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει, με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, ότι το «χαρτζιλίκι» από γονείς σε παιδιά μέσω IRIS δεν δηλώνεται.

Η μεταφορά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY, αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή.