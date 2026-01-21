ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

Σύνοψη από το

  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διευκρινίζει ότι το «χαρτζιλίκι» από γονείς σε παιδιά μέσω IRIS δεν δηλώνεται.
  • Η μεταφορά χρημάτων μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, αφορά την κάλυψη μικροεξόδων ή δαπανών διαβίωσης των τέκνων.
  • Αυτές οι μεταφορές δεν αποτελούν δωρεά και δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής έως 25 ετών).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει, με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, ότι το «χαρτζιλίκι»  από γονείς σε παιδιά μέσω IRIS δεν δηλώνεται.

Η μεταφορά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY, αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Άνοδος 0,7% στον κύκλο εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΑΠΔ: Επιστολή της ΠΟΦΕΕ προς Κεραμέως και διοικητή του e-ΕΦΚΑ-Τι αναφέρει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:18 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων – Αναλυτικός οδηγός

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που έχουν οι ιδιοκτήτες  για να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητ...
19:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Μπρατάκος: «Στρατηγική συνεργασία ΕΒΕΑ και Dubai Chambers που μετατρέπει το επενδυτικό ενδιαφέρον σε πράξη»

Με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών οικονομικών δεσμών Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβι...
16:51 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Πιερρακάκης προσερχόμενος στο Εurogroup: Η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου

Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονι...
16:50 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Έρευνα της RASS για το ΕΕΑ: Τι λένε οι καταναλωτές για την λειτουργία της αγοράς

Σοβαρή οικονομική πίεση, περιορισμένη αγοραστική δύναμη και έντονη αβεβαιότητα χαρακτηρίζουν σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι