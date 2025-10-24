Ύπνος: Τα 6 πράγματα που τον σαμποτάρουν, σύμφωνα με τον υπέρμαχο της μακροζωίας Bryan Johnson

Ύπνος: Τα 6 πράγματα που τον σαμποτάρουν, σύμφωνα με τον υπέρμαχο της μακροζωίας Bryan Johnson
Φωτογραφίες: freepik, Instagram / bryanjohnson_

Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση για την καλή υγεία και τη μακροζωία. Ο Bryan Johnson (Μπράιαν Τζόνσον) είναι γνωστός για τις μεθόδους βιο-χάκινγκ (biohacking) και την προσπάθειά του να επιβραδύνει ή και να αναστρέψει τη γήρανση, ακολουθώντας μια αυστηρή ρουτίνα που περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, συμπληρώματα και θεραπείες. Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας αποκάλυψε έξι παράγοντες που σαμποτάρουν τον ύπνο σας.

Ύπνος: «Ποτέ μην κοιμάστε με το κινητό τηλέφωνο δίπλα σας», συμβουλεύει ειδικός – Οι πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Ο 6 παράγοντες που σαμποτάρουν τον ύπνο σας, σύμφωνα με τον Bryan Johnson

Ο καλός ύπνος είναι κρίσιμος για την σωματική και ψυχική υγεία. Ο ειδικός στη μακροζωία και επιχειρηματίας τεχνολογίας, Bryan Johnson, μοιράστηκε έξι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του ύπνου σας, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Η κατανόησή τους μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην καθημερινότητα που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε με περισσότερη ενέργεια το επόμενο πρωί.

  • Κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ
  • Έλλειψη χαλαρωτικής ρουτίνας πριν από τον ύπνο
  • Κατανάλωση διεγερτικών πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου
  • Έκθεση σε έντονο φως το βράδυ
  • Ακατάλληλη θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο
  • Θόρυβοι που διακόπτουν τον κύκλο του ύπνου

Κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ

Ύπνος: Η κατανάλωση 1 ροφήματος το βράδυ μπορεί να σας βοηθήσει να «χτίσετε μυϊκή μάζα ενώ κοιμάστε», σύμφωνα με ειδικό

Η κατανάλωση φαγητού ακριβώς πριν τον ύπνο δυσκολεύει το σώμα να μεταβεί σε κατάσταση ηρεμίας. Η πέψη απαιτεί μεταβολική ενέργεια, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τον ύπνο ή να προκαλέσει ανησυχία. Ο Johnson συστήνει να τρώτε το δείπνο σας αρκετές ώρες πριν από τον ύπνο, ώστε το σώμα να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση αντί στην πέψη.

Έλλειψη χαλαρωτικής ρουτίνας πριν τον ύπνο

Όταν ξαπλώνετε κατευθείαν για ύπνο από μια μέρα με ένταση, χωρίς να χαλαρώσετε, ο εγκέφαλός σας παραμένει ενεργός και ανήσυχος. Ο Johnson τονίζει τη σημασία μιας σταθερής χαλαρωτικής ρουτίνας πριν τον ύπνο που μπορεί να περιλαμβάνει την ανάγνωση ενός βιβλίου, ασκήσεις ενσυνειδητότητας (mindfulness) ή ήπιες διατάσεις. Αυτή η ρουτίνα στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

Κατανάλωση διεγερτικών πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου

Η καφεΐνη και άλλα διεγερτικά μπορούν να δυσκολέψουν τον ύπνο. Ακόμα κι αν δεν νιώθεte υπερκινητικότητα, αυτές οι ουσίες παραμένουν στο σώμα αρκετές ώρες μετά διαταράσσοντας τα βαθύτερα στάδια του ύπνου. Ο περιορισμός της καφεΐνης από το απόγευμα και μετά αυξάνει τις πιθανότητες να κοιμηθείτε πιο εύκολα και πιο βαθιά.

Έκθεση σε έντονο φως το βράδυ

Η έκθεση στο φως το βράδυ — ειδικά σε αυτό που προέρχεται από την τηλεόραση, τον υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνο, μπορεί να καταστείλει τη μελατονίνη, την ορμόνη που βοηθά στον ύπνο. Ο Johnson προτείνει να χαμηλώνετε τα φώτα το βράδυ και να αποφεύγετε τις οθόνες, για τουλάχιστον μία ώρα πριν από τον ύπνο.

Θερμοκρασία του χώρου ύπνου

Το υπνοδωμάτιό σας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του ύπνου σας. Όταν ο χώρος είναι πολύ ζεστός ή πολύ κρύος, αυτό μπορεί να προκαλέσει συχνές αφυπνίσεις και να δυσκολέψει τον ύπνο. Ο Johnson προτείνει να διατηρείτε το υπνοδωμάτιό σας δροσερό και άνετο για να εξασφαλίσετε έναν αδιάκοπο, αποκαταστατικό ύπνο.

Θόρυβοι που διακόπτουν τον κύκλο του ύπνου

Έντονοι ή ξαφνικοί θόρυβοι μπορούν να διαταράξουν τον βαθύ ύπνο. Η δημιουργία ενός ήσυχου περιβάλλοντος ύπνου με ωτοασπίδες, μηχανές λευκού θορύβου ή ηχομόνωση μπορεί να προστατεύσει τον ύπνο σας και να βελτιώσει την συνολική σας ξεκούραση.

Πώς να εξασφαλίσετε έναν ποιοτικό ύπνο

  • Καταναλώστε το δείπνο σας, τουλάχιστον 2‑3 ώρες πριν από τον ύπνο.
  • Πριν τον ύπνο, ασχοληθείτε με μια χαλαρωτική δραστηριότητα: διαβάστε ένα βιβλίο, κάντε διαλογισμό ή ήπιες διατάσεις.
  • Απενεργοποιήστε οθόνες και έντονο φωτισμό για 30‑60′ πριν από τον ύπνο.
  • Διατηρήστε το υπνοδωμάτιό σας δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο.
  • Αποφύγετε την καφεΐνη και άλλα διεγερτικά το απόγευμα.

