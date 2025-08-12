Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025: Ιχθύες, ήρθε η ώρα για ένα οικονομικό ξεκαθάρισμα

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (12/08/2025)

Κριός

Κριοί, ήρθε η ώρα να σταματήσετε την φασαρία και να γίνετε βαθιά ειλικρινείς σχετικά με το τι εμποδίζει την ανάπτυξή σας, εσωτερικά και εξωτερικά.

Ξεκινώντας από τις 12 Αυγούστου 2025, η καλύτερη κίνηση σας είναι να αναλάβετε λιγότερη δράση και να αφήσετε στην άκρη πράγματα που σπαταλούν το χρόνο σας. Πείτε «όχι» σε άσκοπες κοινωνικές συναναστροφές και γράψτε τους στόχους σας σε χαρτί.

Ταύρος

Ταύρε, η έμπνευση δεν ζητάει άδεια και σίγουρα δεν ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα. Σήμερα, στις 12 Αυγούστου 2025, αφήστε τη δημιουργικότητά σας να πάρει τα ηνία, ακόμα κι αν σας οδηγήσει κάπου που δεν έχετε πάει ξανά.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου Σελήνης – Κρόνου στον Κριό, η έμπνευση δεν έρχεται από την υπερβολική σκέψη. Ερχεται όταν παραδίδετε τον έλεγχο και αφήνετε την ζωή να σας εκπλήξει.

Δίδυμος

Δίδυμοι, τα όνειρα δεν θα γίνουν πραγματικότητα αν περπατάτε στα σύννεφα. Χρειάζονται στέρεο έδαφος. Στις 12 Αυγούστου 2025, ήρθε η ώρα να ρωτήσετε: Τι πραγματικά με στηρίζει;

Τι με κρατάει σταθερό και υγιή; Κατά τη διάρκεια της συνόδου της Σελήνης με τον Κρόνο στον Κριό, βάλτε σε τάξη τα θεμέλιά σας και τα υπόλοιπα θα έρθουν στην επιφάνεια με ευκολία.

Καρκίνος

Καρκίνε, ξαφνικά, η ομίχλη διαλύεται και μαζί της η υπομονή σας για τα γλυκανάλατα λόγια και τις αόριστες προθέσεις. Στις 12 Αυγούστου 2025, χρειάζεται να πείτε αυτό που εννοείτε και να εννοείτε αυτό που λέτε.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου της Σελήνης με τον Κρόνο στον Κριό, η διαύγεια χαρακτηρίζει τις σχέσεις σας και τον τρόπο που μιλάτε στον εαυτό σας. Τέρμα τα υπονοούμενα. Να είστε άμεσοι και να εμπιστεύεστε ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι θα σας κατανοήσουν.

Λέων

Λέων, υπάρχει δύναμη στο να θυμάσαι από πού προέρχεσαι. Μην αφήνεις, όμως, το παρελθόν να σε εμποδίζει να αναπτυχθείς. Η σημερινή μέρα προσκαλεί την νοσταλγία.

Τιμήστε τις παλιές σχέσεις σας χωρίς να προσκολληθείτε σε αυτές κατά τη διάρκεια της συνόδου της Σελήνης με τον Κρόνο στον Κριό. Στραφείτε σε όσους αγκαλιάζουν την τρυφερότητά σας, ενώ παράλληλα δημιουργήστε χώρο για νέους ανθρώπους και νέους συναισθηματικούς συμμάχους.

Παρθένος

Παρθένε, δεν είσαι ποτέ υποχρεωμένος να παραμείνεις ο ίδιος, επειδή οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει την παλιά σου εικόνα. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Κρόνο στον Κριό είναι το σύνθημά να αποβάλλετε οτιδήποτε δεν σας ταιριάζει πια, είτε πρόκειται για μια νοοτροπία, μια συνήθεια ή ακόμα και κάποιο στοιχείο της εικόνας σας.

Αν κάτι δεν το νιώθετε αληθινό τότε αλλάξτε το. Ανακαλύψτε εκ νέου την εικόνα σας. Είστε ο «αρχιτέκτονας» της εξέλιξής σας στις 12 Αυγούστου 2025.

Ζυγός

Ζυγέ, ανοίγεις την πόρτα στο παρασκήνιο των σχέσεών σας. Αυτό δεν έχει να κάνει με το να κολλήσετε στο παρελθόν αλλά με το να προβληματιστείτε για τι σας προσφέρουν οι συνδέσεις σας με τους άλλους.

Αν χρειαστεί, στις 12 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Σελήνης με τον Κρόνο στον Κριό, κάντε χώρο για να εκφράσετε τα συναισθήματα σας αν το χρειάζεστε. Το μέλλον σας περιμένει, αλλά δεν μπορείτε να βαδίζετε προς αυτό σέρνοντας μια βαλίτσα γεμάτη άλυτα συναισθήματα.

Σκορπιός

Σκορπιέ, οι συνήθειές σου είναι ο καθρέφτης της επέκτασής σου και μπορείς να επιλέξεις σκόπιμα τι πρέπει να βελτιωθεί και τι να τερματιστεί στις 12 Αυγούστου 2025.

Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο τώρα μπορείτε να κάνετε έναν πρώτο απολογισμό με τα πράγματα που σας στηρίζουν και μπορούν να σας βοηθήσουν να λάμψετε στο μέλλον.

Τοξότης

Τοξότη, η δημιουργική σας πορεία δεν ήταν μια ευθεία γραμμή. Ήταν ένας οδηγός. Στις 12 Αυγούστου 2025 ένα «αστέρι» σας καλεί να το ακολουθήσετε.

Μην αγνοείτε την επίμονη έλξη που νιώθετε για μελέτη, ανάπτυξη και αλλαγή. Κατά τη διάρκεια της συνόδου της Σελήνης με τον Κρόνο στον Κριό, οι στόχοι σας δεν αφορούν μόνο την επιτυχία. Ενδιαφέρεστε κυρίως να βρείτε περισσότερη χαρά και δημιουργικό παιχνίδι στα πράγματα που κάνετε καθημερινά.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού σου που αποζητά κάτι περισσότερο από ασφάλεια. Ταυτόχρονα, όμως, θέλεις ζωντάνια και ανανέωση. Αφήστε αυτό το όραμα να σας καθοδηγήσει.

Η αλλαγή δεν είναι πάντα ωραία, αλλά είναι απαραίτητη. Επιλέξτε τη ζωντάνια έναντι της ρουτίνας κατά τη διάρκεια της συνόδου της Σελήνης με τον Κρόνο στον Κριό, είτε μέσω ταξιδιών, είτε μέσω ενός δημιουργικού ρίσκου, είτε απλά αποχαιρετώντας ό,τι δεν λειτουργεί πια.

Υδροχόος

Υδροχόε, η φωνή σου έχει ένα επιπλέον επίπεδο δύναμης. Μην τη φοβάσαι. Μην υποχωρείτε και μην αμφιβάλλετε για τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα λόγια σας.

Μοιραστείτε δημόσια μια ιδέα και υπερασπιστείτε αυτό που πιστεύετε στις 12 Αυγούστου 2025. Μιλήστε σαν να είσαι ο αρχηγός στην αίθουσα γιατί πραγματικά είστε. Σκεφτείτε ποιος χρειάζεται να ακούσει την αφιλτράριστη αλήθεια σας, είτε είναι έτοιμος είτε όχι.

Ιχθύες

Ιχθύες, σκεφτείτε τα οικονομικά σας ως μια αντανάκλαση του πόσο εκτιμάτε τον μελλοντικό σας εαυτό. Από τους ακατάστατους προϋπολογισμούς μέχρι τις ξεχασμένες συνδρομές, ήρθε η ώρα να κάνετε ένα οικονομικό ξεκαθάρισμα.

Όταν ο Κρόνος και η Σελήνη συναντηθούν στις 12 Αυγούστου 2025, είναι η ώρα να απλοποιήσετε, να οργανώσετε και να τιμήσετε τον οικονομικό τομέα με συνειδητή φροντίδα. Μικρές διορθώσεις τώρα θα σας βοηθήσουν να κάνετε δυναμικές επιλογές αργότερα.