Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025: Καρκίνοι, υπάρχει κάτι μαγνητικό επάνω σας

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (11/08/2025)

Κριός

Κριέ, έχεις κληρονομήσει τόσους πολλούς ορισμούς της ασφάλειας. Θα μάθεις όμως ότι η πραγματική ασφάλεια είναι όταν έχεις ένα μέρος στο οποίο μπορείς να κλάψεις χωρίς να χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε στο σπίτι όπου μεγαλώσατε για να θεραπευτείτε. Ήρθε η ώρα να χτίσει το δικό σας «σπίτι» ένα μέρος που νιώθετε ασφάλεια να εκφράσετε τα συναισθήματα σας.

Στις 11 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Αφροδίτης με τον Δία, τα παλιά οικογενειακά φαντάσματα δεν σας φοβίζουν πια. Ήρθε η ώρα να φτιάξετε το δικό σας αφήγημα για το παρελθόν.

Ταύρος

Ταύρε, τα κοντινά σας πρόσωπα κρέμονται από το στόμα σας σαν να μπορούν να μάθουν κάτι για τον εαυτό τους μέσα το πώς τους βλέπετε. Γράψτε την άποψη σας για τον εαυτό σας στο προσωπικό σας ημερολόγιο ή σε ένα κομμάτι χαρτί στις 11 Αυγούστου 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου Αφροδίτης και Δία στον Καρκίνο, η επικοινωνία δεν αφορά μόνο το να σε καταλαβαίνουν οι άλλοι και το να δημιουργείς όμορφες ιστορίες.

Δίδυμος

Δίδυμε, έχεις περάσει μια ζωή συλλέγοντας εμπειρίες. Σήμερα πρέπει να αναρωτηθείς τι είναι αυτό που πραγματικά εκτιμάς όταν κανείς δεν σε βλέπει. Η μέρα αφορά όσα σε κάνουν να νιώθεις πλούσιος ψυχικά.

Στις 11 Αυγούστου 2025, θα βρεις έναν πλούτο που δεν μετριέται με τα χρήματα. Μπορείτε να σταθείτε όρθιοι χωρίς να προσπαθήσετε να κάνετε παζάρια;

Καρκίνος

Καρκίνε, υπάρχει κάτι μαγνητικό στον τρόπο πάνω σου και στον τρόπο που παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Με την εικόνα σου δείχνεις τα πράγματα που σε διαμόρφωσαν στην πορεία σου και πώς επιβίωσες.

Στις 11 Αυγούστου 2025, η μάσκα πέφτει και θα νιώσεις τι σημαίνει να σε βλέπουν με τους δικούς σου όρους. Αναρωτηθείτε πού έχετε δείξει υποχωρητικότητα για να μην διαταράξετε την ασφάλεια σας. Πώς είναι η πραγματική σας δύναμη όταν δεν την περιορίζετε;

Λέων

Λέων, μιλούσες τόσο δυνατά στον κόσμο που ξέχασες πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η εσωτερική σου φωνή. Χρειάζεται να ρωτήσετε τον εαυτό σας: Πώς μπορείτε να ασχοληθείτε με τον εσωτερικό σας κόσμο προκειμένου να θυμηθείτε ποιος είστε; Ποιες ήταν οι όμορφες πλευρές του εαυτού σας πριν ο κόσμος προσπαθήσει να σας διαμορφώσει σύμφωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας;

Παρθένος

Παρθένε, νιώθεις ότι κάποιοι από τους φίλους σου είναι δίπλα σου μία ζωή. Ίσως λειτουργούν και ως «σωσίβια» στις δύσκολες στιγμές σου. Αυτό που αρχίζετε να διαπιστώνετε είναι ότι το να ανήκεις σημαίνει να έχεις στο πλευρό σου ανθρώπους με τους οποίους συντονίζεστε ψυχικά.

Δείτε την 11η Αυγούστου 2025 ως μια ευκαιρία να δείτε τι σημαίνει να έχετε σχέσεις που σας συγκινούν και σας παρακινούν. Χρειάζεται να καταλάβετε ποιο είναι κοινό όραμα που μοιράζεστε στις κοντινές σχέσεις σας.

Ζυγός

Ζυγέ, σήμερα, θυμάσαι ότι οι επιθυμίες σου δεν χρειάζεται να αρέσουν σε όλους. Είστε σε μία περίοδο που δεν κάνετε κάποιες μικρές αλλαγές. Προχωράτε σε ριζική ανακαίνιση.

Στις 11 Αυγούστου 2025, πρέπει να επιτρέψετε στις φιλοδοξίες σας να ακουστούν ακόμη κι αν κάποιοι άνθρωποι αισθανθούν προσβεβλημένοι. Κληρονομιά είναι τόσο αυτό που αφήνετε πίσω σας όσο και αυτό που δεν φοβάστε να διεκδικήσετε τώρα.

Σκορπιός

Σκορπιέ, έπαιζες με ασφάλεια με το πάθος σου μέχρι σήμερα. Τώρα ήρθε η ώρα να το πας μέχρι τέλους. Η πραγματικότητά σας αντανακλά τις βαθιές πεποιθήσεις σας. Σκεφτείτε ποιες είναι αυτές.

Μια τεράστια επανάσταση στις πεποιθήσεις σας μπορεί να συμβεί στις 11 Αυγούστου 2025, η οποία σας κάνει πιο ανοιχτό στην αγάπη για την ζωή. Κατά τη διάρκεια της συνόδου Αφροδίτης και Δία στον Καρκίνο έρχεται στην επιφάνεια μια νέα δίψα για το πώς μοιάζει να δημιουργείς μια ζωή που την αισθάνεσαι έντονη και όμορφη.

Τοξότης

Τοξότη, μπορεί να αισθάνεσαι λίγο παράξενα με το πόσο βαθιά μπορείς να βιώσεις την οικειότητα σήμερα. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το σώμα όσο με ένα ψυχικό συμβόλαιο. Μπορείτε να αφήσετε κάποιον να δει τι κρύβετε πίσω από το γέλιο σας;

Να θυμάστε ότι η ευαλωτότητα σημαίνει να κατανοείτε βαθιά τον εαυτό σας και τους άλλους και αυτό παίρνει χρόνο. Στις 11 Αυγούστου 2025, μην εξερευνήσετε απλώς νέα εδάφη, επιτρέψτε και σε κάποιον να εξερευνήσει εσάς.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι μπορεί είτε να σε βοηθούν να θυμηθείς ποιος είσαι είτε να σε δυσκολεύουν να είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου. Σήμερα, το ερώτημα είναι: Τι επιθυμείτε περισσότερο, να τηρήσετε την παράδοση ή να τιμήσετε την αλήθεια σας;

Δεν χρειάζεται να έχετε την τέλεια σχέση. Απαιτείται να έχετε μία σχέση που να διεγείρει τη φιλοδοξία σας και να σέβεται την τρυφερότητά σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, στο όνομα της ανάπτυξης και της επανάστασης ήρθε η στιγμή να προσέξετε τις τελετουργίες σας, την ευεξία σας, τη νοημοσύνη του σώματός σας. Μείνετε μακριά από τον θόρυβο και ακούστε τον εσωτερικό σας κόσμο. Στις 11 Αυγούστου, τι θα σήμαινε για εσάς να δημιουργήσετε μια πρωινή ρουτίνα που να μοιάζει με καταφύγιο για την ψυχή και όχι με ένα αυστηρό πρόγραμμα που πρέπει να τηρήσετε;

Ιχθύες

Ιχθύες, ποτέ δεν φοβάστε να ονειρεύεστε. Σήμερα ήρθε η ώρα να εκφράσετε την ρομαντική σας πλευρά. Ανάψτε κεριά στο σπίτι και γράψτε στο ημερολόγιο σας. Ντυθείτε όμορφα για να ζωγραφίσετε μόνοι σας στην κουζίνα σας.

Ψιθυρίστε μυστικά στον εαυτό σας και εξομολογηθείτε πράγματα που κρατούσατε κρυφά ακόμη και από εσάς τους ίδιους. Ποιο κομμάτι του εσωτερικού σας παιδιού περιμένει με λαχτάρα να εκφράσει την δημιουργικότητα του;