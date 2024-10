Ζοσέ Μουρίνιο: Σκέφτεται να επιστρέψει στην Premier League – «Να πάω σε μια ομάδα που δεν παίζει στις διοργανώσεις της UEFA»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο το περασμένο καλοκαίρι έκανε μεγάλη αίσθηση αποδεχόμενος την πρόταση της Φενέρμπαχτσε να συνεχίσει τη σπουδαία καριέρα του στην Τουρκία.

Ο 61χρονος Πορτογάλος τεχνικός, εκτός δουλειάς από τότε που απολύθηκε από τη Ρόμα, τον περασμένο Ιανουάριο, αντικατέστησε τον Ισμαϊλ Καρτάλ στον τουρκικό σύλλογο, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο διάσημος κόουτς, σύμφωνα με ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, δεν δείχνει όμως ευχαριστημένος στο τουρκικό πρωτάθλημα. Συνεχίζει να ζει σε ξενοδοχείο και έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις της διοίκησης, για να εγκατασταθεί σε διάφορες πολυτελείς κατοικίες στα προάστια της Κωνσταντινούπολης.

Τη σχετική φημολογία πως μετάνιωσε για την επιλογή του να δουλέψει στην Τουρκία, φούντωσε ο ίδιος ο Μουρίνιο με τις δηλώσεις του μετά το χθεσινό ματς κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1-1), για το Europa League, κάνοντας λόγο για επιστροφή στο αγγλικό πρωτάθλημα:

«Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι όταν φύγω από τη Φενέρμπαχτσε, να πάω σε μια ομάδα που δεν παίζει στις διοργανώσεις της UEFA. Οπότε, αν κάποια αγγλική ομάδα που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας χρειάζεται προπονητή σε ένα ή δύο χρόνια, είμαι έτοιμος να πάω», τόνισε σχετικά ο Πορτογάλος κόουτς.

Will Jose Mourinho return to the Premier League? 👀 pic.twitter.com/VxwzfcOZiY

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 23, 2024