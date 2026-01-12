Τσιτσιπάς: Ανέβηκε στην κατάταξη της ATP – Σάκκαρη: Υποχώρησε στην 52η θέση της WTA

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στα διεθνή τουρνουά, με τις τελευταίες ανακοινώσεις των ATP και WTA να φέρνουν μικρές αλλαγές στις θέσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο Νο 33 -με 1.455 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε σήμερα. Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ να προηγείται (12.050) μπροστά από τον Γιανίκ Σίνερ (11.500), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (5.105).
Η πρώτη δεκάδα:
- Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.050 βαθμοί
- Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500
- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.105
- Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.780
- Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.105
- Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.080
- Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.990
- Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.960
- Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.840
- Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.065
Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε μία θέση, για να βρεθεί στην 52η με 1.133 βαθμούς στη δεύτερη παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA) για το 2026 που ανακοινώθηκε σήμερα. Η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί και την Κοκό Γκοφ να επιστρέφει στην τρίτη θέση.
Η πρώτη δεκάδα:
- Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.990 βαθμοί
- Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.328
- Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423
- Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.320
- Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.850
- Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.453
- Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.267
- Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.232
- Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.003
- Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.512
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ