Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές φέρονται, μάλιστα, να έχουν βρει κοινό σημείο επαφής, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκτιμά ότι ο νυν σέντερ φορ του Παναθηναϊκού μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στο σκοράρισμα και ν’ αποτελέσει ένα ιδανικό back up για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Το συμβόλαιο του Σουηδού επιθετικού με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την 31η Δεκεμβρίου, οπότε από την επομένη μπορεί να υπογράψει σε ομάδα της αρεσκείας του. Η κινητικότητα που παρατηρείται στον ΠΑΟΚ για την θέση του κεντρικού επιθετικού έχει να κάνει με την πιθανή αποχώρηση του Ρώσου σέντερ φορ, Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος στο διάστημα που βρίσκεται στην Τούμπα δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει όσο αναμενόταν.

Ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2023 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό. Την τρέχουσα περίοδο μετρά 9 συμμετοχές με την φανέλα του Παναθηναϊκού, με απολογισμό ένα γκολ. Συνολικά, στους «πράσινους» έχει καταγράψει 60 συμμετοχές και προσφέροντας 16 τέρματα.

