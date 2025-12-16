Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ

  • Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να έχουν βρει κοινό σημείο επαφής. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκτιμά ότι ο Σουηδός μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στο σκοράρισμα και ν’ αποτελέσει ιδανικό back up.
  • Το συμβόλαιο του Σουηδού επιθετικού με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η κινητικότητα στον ΠΑΟΚ συνδέεται με την πιθανή αποχώρηση του Φιόντορ Τσάλοφ.
  • Ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2023, παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό και την τρέχουσα περίοδο μετρά 9 συμμετοχές με ένα γκολ.
Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές φέρονται, μάλιστα, να έχουν βρει κοινό σημείο επαφής, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκτιμά ότι ο νυν σέντερ φορ του Παναθηναϊκού μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στο σκοράρισμα και ν’ αποτελέσει ένα ιδανικό back up για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Το συμβόλαιο του Σουηδού επιθετικού με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την 31η Δεκεμβρίου, οπότε από την επομένη μπορεί να υπογράψει σε ομάδα της αρεσκείας του. Η κινητικότητα που παρατηρείται στον ΠΑΟΚ για την θέση του κεντρικού επιθετικού έχει να κάνει με την πιθανή αποχώρηση του Ρώσου σέντερ φορ, Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος στο διάστημα που βρίσκεται στην Τούμπα δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει όσο αναμενόταν.

Ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2023 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό. Την τρέχουσα περίοδο μετρά 9 συμμετοχές με την φανέλα του Παναθηναϊκού, με απολογισμό ένα γκολ. Συνολικά, στους «πράσινους» έχει καταγράψει 60 συμμετοχές και προσφέροντας 16 τέρματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

