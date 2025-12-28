«Πάγωσε» ο χρόνος στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας Οβόνο της Ισημερινής Γουινέας

«Πάγωσε» ο χρόνος στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν για το Κόπα Άφρικα, όταν ο τερματοφύλακας της Γουινέας, Χεσούς Οβόνο, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ευτυχώς, μετά την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων, ο γκολκίπερ της Ισημερινής Γουινέας συνήλθε και σηκώθηκε.

Υπενθυμίζεται πως ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν στο γήπεδο. Η πιο χαρακτηριστική ήταν του Έρικσεν στο ματς της Δανίας με την Φινλανδία για το Euro 2020.

 

