Συρία: Βίαια επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές και αντιπάλους της κυβέρνησης – 2 νεκροί

  • Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν σήμερα από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάλυση διαδήλωσης Αλαουιτών στην παράκτια περιοχή Λαττάκεια, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Βίαια επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της συριακής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα αρκετούς τραυματισμούς, ενώ οι αρχές δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο».
  • Οι διαδηλώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από έκκληση του ηγέτη των Αλαουιτών Γκαζάλ Γκαζάλ με στόχο τη διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης, εν μέσω αιματηρής θρησκευτικής βίας μετά την απομάκρυνση του Άσαντ.
Enikos Newsroom

Πηγή: ΕΡΑ

Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν σήμερα από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάλυση μιας διαδήλωσης Αλαουιτών στην παράκτια περιοχή Λαττάκεια στη Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ΜΚΟ με ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα.

Ένα νοσοκομείο στην περιοχή παρέλαβε δύο πτώματα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιατρική πηγή.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, αλλά δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο» και κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με ακτιβιστές και με τις αρχές ασφαλείας, βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της συριακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετοί τραυματισμοί.

Στη Λαττάκεια, η οποία κατοικείται κυρίως από την θρησκευτική μειονότητα των Αλαουιτών, τουλάχιστον οκτώ αντικυβερνητικοί διαδηλωτές τραυματίστηκαν καθώς δέχτηκαν επίθεση από πιστούς στην κυβέρνηση και από δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρόμοιες διαδηλώσεις σημειώθηκαν στις συριακές επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα, ανέφερε το Παρατηρητήριο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διαδηλώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από έκκληση του προβεβλημένου ηγέτη των Αλαουιτών Γκαζάλ Γκαζάλ με στόχο τη διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης, τόνισε η ίδια πηγή.

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία τον περασμένο χρόνο η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας παρά τις δεσμεύσεις του μεταβατικού προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες. Ο Αλ Σάρα ηγήθηκε των σουνιτών ανταρτών στην ανατροπή του αλ Άσαντ.

Τον Μάρτιο, πιστοί του Άσαντ κατηγορήθηκαν ότι έστησαν ενέδρα στις δυνάμεις ασφαλείας σε αρκετές συριακές επαρχίες, πυροδοτώντας μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση από τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό.

Η βία στη συνέχεια κλιμακώθηκε και σε μεγάλο βαθμό διασπάστηκε σε θρησκευτικές γραμμές. Πολλοί από τους νεκρούς ήταν μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, μιας σιιτικής μουσουλμανικής μειονότητας, στην οποία ανήκει ο Άσαντ.

