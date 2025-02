Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιμπεν Λι – Θα φοράει τα «ερυθρόλευκα» έως το 2027

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα (27/2) την απόκτηση του Σέιμπεν Λι. Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027 με την ομάδα του Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν το ποσό των 550.000 ευρώ στην τουρκική Μανίσα, για ν’ αποδεσμευτεί ο Σέιμπεν Λι, καθώς υπήρχε «buy out» στο συμβόλαιό του.

Τουρκικά ΜΜΕ είχαν αποκαλύψει τη συμφωνία ήδη από χθες το απόγευμα (26/2), ενώ αμέσως μετά έγινε γνωστό πως ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Αμερικανό γκαρντ στο ρόστερ στη Euroleague, αφού η προθεσμία για απόκτηση παίκτη εξέπνεε χθες (26/2), ένα εικοσιτετράωρο δηλαδή πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα χρονικά, της 27ης αγωνιστικής.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Τόμας Ουόκαπ στη μέση και το γεγονός πως δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, υποχρέωσαν τους αδελφούς Αγγελόπουλους, Παναγιώτη και Γιώργο, να προβούν στην ενίσχυση της περιφέρειας, καθώς ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού αυτή τη σεζόν είναι η κατάκτηση της Euroleague, έπειτα από τρεις διαδοχικές παρουσίες στο φάιναλ φορ χωρίς τρόπαιο.

Το γεγονός πως ο Σέιμπεν Λι είχε ξεκινήσει τη σεζόν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έχει εμπειρία στη Euroleague, σε συνδυασμό με την ηλικία του έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Στο ΝΒΑ, ο Σέιμπεν Λι έχει φορέσει τη φανέλα των Ράπτορς, Σίξερς και Σανς.

✍🏽 Olympiacos BC announces the acquisition of Saben Lee. The 26-year-old guard will be playing in the ‘reds’ jersey through the end of the 2026-27 season.

💻 https://t.co/1lYJ6rLPVk#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IDtZb6wj9B

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 27, 2025