Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Χρηματικό έπαθλο Ολυμπιονίκη θα λάβει η Καρίνι – Εντείνεται η κόντρα μεταξύ ΔΟΕ και IBA

Οι αντιδράσεις και οι συζητήσεις γύρω από τον πρόσφατο αγώνα πυγμαχίας γυναικών μεταξύ της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι και της Αλγερινής Ιμανέ Κελίφ, που πήρε απροσδόκητη τροπή, έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα του φύλου στον αθλητισμό αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όλα ξεκίνησαν με τον επίμαχο αγώνα μεταξύ της Καρίνι και της Κελίφ. Η Καρίνι αποσύρθηκε από τον αγώνα μόλις 46 δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του, αφού δέχθηκε δύο ισχυρά χτυπήματα. Σε μια συναισθηματική δήλωση, η Καρίνι εξήγησε ότι η απόφασή της ήταν απαραίτητη για να «διαφυλάξει» τη ζωή της, παραδεχόμενη ότι «δεν είχε νιώσει ποτέ γροθιά» σαν αυτή που της έδωσε η Κελίφ.

Σήμερα, και σύμφωνα με το δημοσίευμα της DailyMail, η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) ενημέρωσε ότι η Καρίνι θα λάβει χρηματικό έπαθλο ισοδύναμο με αυτό ενός Ολυμπιονίκη – περίπου 46.000 ευρώ, με την εθνική ομοσπονδία της Ιταλίας και τον προπονητή της να λαμβάνουν από περίπου 23.000 δολάρια.

Ο πρόεδρος της IBA, Ουμάρ Κρέμλεφ, εξέφρασε τη υποστήριξή του στην Καρίνι, λέγοντας: «Δεν μπορούσα να κοιτάξω τα δάκρυά της. Δεν είμαι αδιάφορος σε τέτοιες καταστάσεις και μπορώ να διαβεβαιώσω ότι θα προστατεύσουμε κάθε πυγμάχο. Δεν καταλαβαίνω γιατί σκοτώνουν τη γυναικεία πυγμαχία. Μόνο οι κατάλληλες αθλήτριες πρέπει να αγωνίζονται στο ρινγκ για λόγους ασφαλείας».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), η συμμετοχή και το φύλο της Κελίφ δεν αμφισβητήθηκε ποτέ.

Η Καρίνι εξέφρασε αργότερα τη λύπη της για την αντίδρασή της μετά τον αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης να κάνει χειραψία με την Κελίφ. Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, δήλωσε: «Όλη αυτή η διαμάχη με λυπεί. Λυπάμαι και για την αντίπαλό μου. Αν η ΔΟΕ είπε ότι μπορεί να αγωνιστεί, σέβομαι αυτή την απόφαση. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εκείνη και από όλους τους άλλους. Ήμουν θυμωμένη γιατί οι Ολυμπιακοί μου αγώνες εξανεμίστηκαν».

Η συμμετοχή της Κελίφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τον αποκλεισμό της από την IBA λόγω αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης. Περαιτέρω εξετάσεις DNA, όπως ανέφερε ο Κρέμλεφ, φέρεται να έδειξαν ότι η Κελίφ έχει χρωμοσώματα XY, γεγονός που ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι της παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – θεωρούνται «ανδρικά χρωμοσώματα».

Η IBA σημείωσε ότι ο αποκλεισμός βασίστηκε σε τεστ που πραγματοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας του 2022 και αφού η ίδια η αθλήτρια απέσυρε την προσφυγή της στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο κατέστησε την απόφαση «νομικά δεσμευτική». Η IBA, μέσω του Κρεμλέφ, επέκρινε επίσης την ασυνεπή εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας φύλου από άλλους αθλητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια των αγώνων.

Παρά τις αντιπαραθέσεις αυτές, η ΔΟΕ υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Κελίφ να αγωνιστεί. Ο Μαρκ Άνταμς, εκπρόσωπος της ΔΟΕ, τόνισε ότι η Κελίφ «γεννήθηκε γυναίκα, ήταν εγγεγραμμένη γυναίκα, έζησε τη ζωή της ως γυναίκα, πυγμαχεί ως γυναίκα, έχει γυναικείο διαβατήριο».

Ο Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, σε συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Κελίφ αλλά και της Ταϊβανέζας Λιν Γιου Τινγκ, η οποία επίσης αναγνωρίζεται ως διαφυλικό άτομο (intersex): «Μιλάμε για γυναικεία πυγμαχία. Έχουμε δύο πυγμάχους που γεννήθηκαν ως γυναίκες, που μεγάλωσαν ως γυναίκες, που έχουν διαβατήριο ως γυναίκες, που αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια ως γυναίκες. Αυτός είναι ο ξεκάθαρος ορισμός της γυναίκας».

IOC President Thomas Bach responds to questions about the women’s boxing competition and makes it very clear there was never any doubt on the athletes being women, and that the current online abuse is unacceptable. pic.twitter.com/Xvd6SvtmQ5

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 3, 2024