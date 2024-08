Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ιρλανδή μποξέρ στο πλευρό της Αλγερινής intersex- «Δεν νομίζω ότι κλέβει, έτσι γεννήθηκε»

Θέση στο θέμα της Αλγερινής Ιμάνε Χέλιφ, που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 πήρε η Ιρλανδή μποξέρ, Έιμι Μπρόντχερστ.

Η Ιρλανδή κέρδισε πρόσφατα την Αλγερινή intesex αθλήτρια και θέλησε με μια ανάρτησή της να τοποθετηθεί επί του θέματος:

«Μου στέλνουν πολλά μηνύματα και με ρωτάνε για την Χέλιφ. Προσωπικά δεν νομίζω ότι κλέβει. Έτσι γεννήθηκε και δεν είναι στον έλεγχό της. Το γεγονός ότι έχει ηττηθεί από εννέα γυναίκες στο παρελθόν, τα λέει όλα» αναφέρει στη σχετική ανάρτησή η Μπρόντχερστ.

Δείτε την ανάρτηση της Ιρλανδής μποξέρ:

Please 🙏 the hate has been ridiculous 😔 pic.twitter.com/ANxf0gC5ks

— Amy Broadhurst (@amybroadhurst12) August 2, 2024