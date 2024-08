Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πυγμάχος έβαλε τα κλάματα μετά την ήττα της από την intersex Λιν-Γιου Τινγκ – Η άγνωστη ιστορία της μποξέρ από την Ταϊβάν

Καθώς δεν έχει ακόμα κοπάσει ο σάλος μετά την εγκατάλειψη της Ιταλίδας πυγμάχου Άντζελα Καρίνι που έφυγε εξαιτίας των πολύ δυνατών χτυπημάτων που της κατάφερε η intersex αντίπαλός της, ακόμα μία μποξέρ έφυγε με δάκρυα από το ρινγκ, χάνοντας, αυτή την φορά στα σημεία, από μία επίσης intersex αντίπαλο, η οποία όμως κουβαλά στην πλάτη μια πολύ λυπηρή ιστορία.

Η δεύτερη intersex πυγμάχος στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, η Λιν Γιου Τινγκ από την Ταϊβάν, νίκησε σήμερα μετά από 3 γύρους την Σιτόρα Τουρντιμπέκοβα 22 ετών και απέχει πλέον μόνο μία νίκη από ένα εγγυημένο Ολυμπιακό μετάλλιο.

Another male boxer, Lin Yu-Ting advances to the women’s Olympic quarterfinals leaving his female opponent, Sirius Turdibekova in tears. pic.twitter.com/Q90jzwhjQR

