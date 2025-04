Νότιγχαμ Φόρεστ: Νέα μεγάλη εκτός έδρας νίκη – Λύγισε την Τότεναμ και… κουνάει «σεντόνι» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε με 2-1 στην έδρα της Τότεναμ και ανέβηκε ξανά στην τρίτη θέση της Premier League, παίρνοντας ξανά κεφάλι στην κούρσα για τα εισιτήρια που οδηγούν στην League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Τότεναμ, για την 33η αγωνιστική της Premier League, ανεβαίνοντας ξανά στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 5ο λεπτό με τον Άντερσον. Ο Ελάνγκα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πόρο έδιωξε με το κεφάλι και ο 22χρονος Άγγλος μέσος σούταρε με τη μία από το ύψος της μεγάλης περιοχής και η μπάλα αφού κόντραρε στο κεφάλι του Μπεντανκούρ κατέληξε στα δίχτυα του Βικάριο.

Οι “κόκκινοι” έκαναν το 2-0 με τον Γουντ στο 16′. Ο Ελάνγκα έβγαλε τη σέντρα με το δεξί από αριστερά και ο υψηλόσωμος διεθνής Νεοζηλανδός επιθετικός πήρε την κεφαλιά εκμεταλλευόμενος την άστοχη έξοδο του Βικάριο.

