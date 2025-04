Ουκρανία: Ένας νεκρός σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο – Ζημιές σε σπίτια και υποδομές σε επιδρομή με drones στην Οδησσό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν τη Δευτέρα του Πάσχα (21/4) στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χάρκοβο στην Ουκρανία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, ανακοίνωσαν τοπικοί εισαγγελείς.

Η περιφερειακή εισαγγελία εξήγησε μέσω Telegram ότι μετά τη λήξη της 30ωρης πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε η Μόσχα, ρωσικό drone σκότωσε άνδρα κινούμενο με σκούτερ στο χωριό Ιβάσκι.

Russia attacked Odesa with drones, injuring at least three people. Civilian infrastructure, houses, and an educational facility were damaged. pic.twitter.com/Ch7f7aG7Af

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 22, 2025