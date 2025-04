Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο και Χερσώνα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ εκφράζονται φόβοι για τρεις εγκλωβισμένους στα ερείπια σπιτιού που βομβαρδίστηκε χθες Σάββατο στην πόλη Κουπιάνσκ της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ολέχ Σινιεχούμποφ αναφέρει πως ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το οίκημα με κατευθυνόμενη βόμβα. Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης, αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στη βομβαρδισμένη περιοχή, όπου ερείπια έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση.

Kharkiv Regional prosecutor’s office published a photo of the aftermath of today’s russian glide bomb attack on Kupiansk. At least 4 people got injured in this attack. https://t.co/tTDyOPUWIP pic.twitter.com/9yQmNQcKhX

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 12, 2025