Ντόναλντ Τραμπ: Στο χαμηλότερο επίπεδο η δημοτικότητά του από την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μειώθηκε οριακά, ενώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Αρκετοί Αμερικανοί μοιάζουν ανήσυχοι για τις προσπάθειές του να διευρύνει τις εξουσίες του, υπέδειξε δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που διενεργήθηκε ως τη Δευτέρα του Πάσχα (21/4).

Το 42% του δείγματος στην εξαήμερη έρευνα εγκρίνει τις επιδόσεις του κ. Τραμπ στο αξίωμα, από 43% σε ανάλογη έρευνα τρεις εβδομάδες νωρίτερα και 47% αμέσως μετά την ορκωμοσία του την 20ή Ιανουαρίου.

Trump approval rating falls to 42%, lowest since taking office — Reuters/Ipsos poll pic.twitter.com/rfaV2Hneio

Οι πρώτοι μήνες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ άφησαν πολλούς αντιπάλους του αποσβολωμένους, καθώς υπέγραψε δεκάδες προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα με τα οποία διευρύνθηκαν οι εξουσίες του, τόσο σε θεσμούς του κράτους, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα σε πανεπιστήμια και σε δικηγορικές εταιρείες.

Αν και το ποσοστό δημοτικότητας του Ρεπουμπλικάνου παραμένει υψηλότερο από αυτό που καταγραφόταν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της θητείας του Δημοκρατικού προκατόχου του, τα ευρήματα της δημοσκόπησης υποδεικνύουν πως πολλοί Αμερικανοί αισθάνονται άβολα, ειδικά για κινήσεις του που έχουν σκοπό να τιμωρηθούν πανεπιστήμια που βρίσκει υπερβολικά φιλελεύθερα καθώς και το ότι ονόμασε τον εαυτό του επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι, πολιτιστικού και θεατρικού θεσμού στην Ουάσιγκτον.

Το 83% του δείγματος της έρευνας (4.306 ψηφοφόροι) κρίνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να υπακούει αποφάσεις των δικαστηρίων, ακόμη κι αν δεν τον βρίσκουν σύμφωνο. Μέλη της κυβέρνησής του ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με ποινικές διώξεις για περιφρόνηση της δικαιοσύνης, για την παραβίαση της διαταγής ομοσπονδιακού δικαστή να ανασταλούν οι απελάσεις φερόμενων ως μελών συμμορίας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αμφισβήτησής τους δικαστικά και με την επίκληση νόμου του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών».

🚨 BREAKING: TRUMP APPROVAL DIPS TO NEW LOW OF 42%.

Trump is cooking himself, the GOP and the economy.

via @Reuters and @Ipsos poll. https://t.co/aDOthKaZIC pic.twitter.com/EfnzVGYzuY

