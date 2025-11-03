Μοναδικό επίτευγμα και παγκόσμιο ρεκόρ από τον Παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδη

Μοναδικό επίτευγμα και παγκόσμιο ρεκόρ από τον Παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδη
Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης ολοκλήρωσε την Κυριακή έναν πραγματικό άθλο, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση κολύμβησης χωρίς διακοπή σε ανοιχτή θάλασσα.

Ξεκινώντας τα ξημερώματα της Παρασκευής από την Κάτω Πάφο, ο Ταϊγανίδης κολυμπούσε ασταμάτητα για περισσότερες από 60 ώρες, διανύοντας περίπου 149 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στον τελικό του προορισμό, τη Λάρνακα. Με αυτόν τον τρόπο, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 142,3 χιλιομέτρων, γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του αθλήματος.

Η σπουδαία αυτή προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου και είχε φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Ταϊγανίδης αφιέρωσε το εγχείρημά του στα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής, μέσα από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει δύναμη και ανθρωπιά.

Παράλληλα, η επίδοσή του αποτέλεσε έναν συμβολισμό ζωής και πίστης στις ανθρώπινες δυνατότητες. Ο ίδιος, με το προσωπικό του μότο «Τα όνειρα όρια δεν έχουν», έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα έμπνευσης και ελπίδας, καλώντας όλους να κυνηγήσουν ό,τι μοιάζει ανέφικτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

