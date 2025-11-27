Κοπεγχάγη: Ο Κοτάρσκι και η έγκυος σύζυγός του δέχτηκαν απειλές κατά της ζωής τους λόγω του λάθους του στο παιχνίδι με την Καϊράτ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ντομινίκ Κοτάρσκι
πηγή: EPA/Ida Marie Odgaard

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στη Δανία, καθώς ο τερματοφύλακας της Κοπεγχάγης, Ντομινίκ Κοτάρσκι και η έγκυος σύζυγός του έγιναν στόχοι διαδικτυακών απειλών, με ορισμένους μάλιστα να στρέφονται ακόμη και κατά του αγέννητου παιδιού τους.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από ένα λάθος του πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος «χάρισε» ένα γκολ στην Καϊράτ Αλμάτι, μειώνοντας σε 3-1 την αναμέτρηση για το Champions League. Παρότι ο προπονητής και οι συμπαίκτες του κάλυψαν πλήρως τον Κοτάρσκι, χαρακτηρίζοντάς τον «τερματοφύλακα παγκόσμιας κλάσης», κάποιοι θρασύδειλοι εξαπέλυσαν χυδαίες και απειλητικές επιθέσεις στα social media, γεγονός που ανάγκασε την επίσημη Κοπεγχάγη να πάρει θέση, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό και παρέχοντας νομική υποστήριξη στον παίκτη.

Η ανακοίνωση της Κοπεγχάγης

«Μετά τη νίκη της Κοπεγχάγης επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League στο Πάρκεν, ο τερματοφύλακας της ομάδας, Ντόμινικ Κοτάρσκι, έχει δεχθεί σοβαρά, μισαλλόδοξα μηνύματα και σχόλια στα social media. Τα προσωπικά μηνύματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απειλές θανάτου προς τον ίδιο τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, την οικογένειά του, τη σύζυγό του που είναι έγκυος και το αγέννητο παιδί τους.

Αυτό είναι απολύτως και ολοκληρωτικά απαράδεκτο, και η Κοπεγχάγη στηρίζει τώρα τον Ντόμινικ Κοτάρσκι και την οικογένειά του, ενώ ο σύλλογος εξετάζει όλο το υλικό και το παραδίδει στην αστυνομία.

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος που σεβόμαστε και νοιαζόμαστε τόσο ως παίκτη όσο και ως προσωπικότητα. Ο σύλλογος στέκεται 100% δίπλα του και παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στον Ντόμινικ και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης νομικής βοήθειας.

Η Κοπεγχάγη αποστασιοποιείται έντονα από κάθε μορφή κακόβουλης συμπεριφοράς και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί ότι ένας από τους παίκτες της υφίσταται τέτοιες λεκτικές επιθέσεις. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται για την ασφάλειά του εξαιτίας της δουλειάς του, και γι’ αυτό βρισκόμαστε τώρα σε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές.

Το ποδόσφαιρο έχει μια απίστευτη ικανότητα να μας ενώνει όλους, και υπάρχει χώρος για πάθος και συναισθήματα, για απόψεις και κριτική. Αυτά όμως συνοδεύονται από μια ιδιαίτερη ευθύνη. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε τον τόνο και το επίπεδο του διαλόγου στο ποδόσφαιρο.

Είτε πρόκειται για δηλώσεις από τις κερκίδες, στα social media είτε στον δρόμο, η γραμμή ξεπερνιέται όταν φτάνουμε σε μηνύματα μίσους, απειλές και ακατάλληλα σχόλια. Είναι απαράδεκτο να εκφράζεται κανείς με τρόπο που παραβιάζει τον σεβασμό προς το άτομο. Γι’ αυτό καλούμε όλους όσοι βρίσκονται γύρω από το ποδόσφαιρο να έχουν επίγνωση αυτής της ευθύνης. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν πρέπει ποτέ να γίνουν ο κανόνας, ούτε στον προφορικό ούτε στον γραπτό λόγο».

 

