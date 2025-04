Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γράφει… ιστορία ο «Greek Freak» – Ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν

Παίκτης της εβδομάδας στην Περιφέρεια της Ανατολής αναδείχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά τις εμφανίσεις του που βοήθησαν τους Μπακς να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα play offs.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε κατά μέσο όρο, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, 36 πόντους, 12.3 ριμπάουντ, 13.7 ασίστ, 1.7 κλεψίματα, με 67.8% στα εντός πεδίας και 50% από το τρίποντο, οδηγώντας τα «Ελάφια» σε δύο σερί νίκες, κόντρα σε Σίξερς και Χιτ, τη στιγμή που η ομάδα του έφτασε στο 3-0 στην εβδομάδα, αφού επιβλήθηκε και των Πέλικανς.

Giannis Antetokounmpo has been named Eastern Conference Player of the Week, via @NBAPR.

He surpasses Michael Jordan to move into a tie for the 4th most Player of the Week selections in NBA history. pic.twitter.com/4hgtD4EzqT

