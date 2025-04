Ρομάν Μπουρτσεφ: Ο Ρώσος «Λεονάρντο Ντι Κάπριο» που πολεμάει για τον Πούτιν στην Ουκρανία – Επέζησε 6 μήνες στην πρώτη γραμμή του μετώπου

Ο Ρομάν Μπουρτσεφ, με καταγωγή από τη Ρωσία, κάποτε πίστευε πως το πρόσωπό του θα τον οδηγούσε στη δόξα, καθώς η ομοιότητά του με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο του χάρισε συμβόλαια για διαφημίσεις και φωτογραφίσεις, ωστόσο σήμερα φορά στρατιωτικά ρούχα και έχει επιβιώσει στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Ο Μπουρτσεφ, που φέρει το προσωνύμιο «Ντι Κάπριο», πολεμά πλέον για το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν και δηλώνει ότι έχει επιβιώσει τους πρώτους έξι μήνες της θητείας του στο μέτωπο.

Παρότι δεν αποκαλύπτει πού ακριβώς βρίσκεται, αναφέρει ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στο σπίτι του τον Σεπτέμβριο.



Μέχρι τότε, σύμφωνα με την Daily Mail, συνεχίζει να ζει με τα ελάχιστα που του προσφέρει ο στρατός – κάτι που, όπως λέει ο ίδιος, είχε ένα αναπάντεχο όφελος: έχει χάσει πάνω από 20 κιλά από τον Οκτώβριο, φτάνοντας από τα 89 στα 70 κιλά, χάρη στις φτωχικές μερίδες που προσφέρει ο ρωσικός στρατός.

Η μεταμόρφωσή του, ωστόσο, δεν οφείλεται αποκλειστικά στον πόλεμο. Η πανδημία τον βρήκε υπέρβαρο, κάτι που οδήγησε στο «ξεθώριασμα» της φήμης του, καθώς δεν μπορούσε πια να πείσει κανέναν πως ήταν σωσίας του Χολιγουντιανού σταρ.

Το αποτέλεσμα ήταν να στραφεί σε περιστασιακές δουλειές, δουλεύοντας στις λαϊκές αγορές και σε μαγαζιά με οικοδομικά υλικά. Τα έσοδα ήταν πενιχρά και οι προοπτικές λίγες.

Έτσι, είδε τη στρατολόγησή του ως μια ευκαιρία να ανακάμψει οικονομικά.

Με την υπογραφή του συμβολαίου και την απαραίτητη εκπαίδευση, δικαιούνταν εφάπαξ αμοιβή 18.000 ευρώ και μηνιαίο μισθό ύψους 1.890 ευρώ όσο παραμένει ζωντανός στο πεδίο της μάχης.

Σε περίπτωση θανάτου του, η οικογένειά του θα μπορούσε να λάβει αποζημίωση έως και 115.000 ευρώ.

Πριν αναδειχθεί ως σωσίας του Ντι Κάπριο, ο Μπουρτσεφ εργαζόταν στον τομέα πληροφορικής. Από το 2016, όταν ξεκίνησε να κυνηγά τη φήμη μέσα από την ομοιότητά του με τον αστέρα του «Τιτανικού», το βάρος του αποτελούσε συχνά εμπόδιο.

