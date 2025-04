Κονγκό: Τουλάχιστον 33 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κινσάσα – Συγκλονιστικά βίντεο από τις λασπωμένες συνοικίες

Σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 33 ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Κινσάσα.

Η κακοκαιρία, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας την Παρασκευή (04/03) προς Σάββατο, έχει πλήξει σχεδόν τους μισούς από τους 26 δήμους της μεγαλούπολης των 17 εκατομμυρίων κατοίκων.

On the night of Friday, to Saturday. Heavy overnight rains caused the Ndjili River to overflow, resulting in severe flooding in Kinshasa. Many families near the Ndjili Bridge were displaced, seeking shelter at the Cobil… pic.twitter.com/5FABcpbaHh

SEVERE FLOODING IN KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO



Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ ο υπουργός Υγείας, Πατρισιέν Γκόνγκο Αμπακάζι, επιβεβαίωσε ότι οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους είτε από πνιγμό είτε όταν τοίχοι των σπιτιών τους κατέρρευσαν πάνω τους.

Strong rains and floods have killed at least 33 in Kinshasa – the capital of the Democratic Republic of Congo – say officials. Some residents of the city, home to 17 million, are rying to flee by wading, swimming or paddling to safety in homemade canoes. https://t.co/t68SsHpzzq pic.twitter.com/2Q4XcMnbkB



Στις φτωχότερες συνοικίες και τα περίχωρα της πόλης, όπου τα σπίτια είναι συχνά χτισμένα χωρίς καμία στατική προστασία, οι καταστροφές είναι ολοκληρωτικές.

At least 22 people have been killed after heavy rain caused major flooding in DR Congo’s capital, Kinshasa, destroying homes and inundating roads. pic.twitter.com/oMlzjWB4MF



Ο ποταμός Ντζιλί, παραπόταμος του γιγάντιου ποταμού Κονγκό, υπερχείλισε, παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Καθώς η στάθμη του νερού εξακολουθεί να ανεβαίνει, κάτοικοι σε κατάσταση απόγνωσης επιχειρούν να σωθούν από τις καταστροφικές πλημμύρες περπατώντας μέσα στη λάσπη, κολυμπώντας ή χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες σχεδίες.

Devastating floods in #Kinshasa . Innocent Congolese at risk of losing lives, homes, & livelihoods due to #Tshisekedi ‘s government’s inability to predict disaster, intervene & protect citizens from such calamity. DRC needs to be saved from poor leadership. #DRCongo pic.twitter.com/2uOA9S106m



Ο πρόεδρος της χώρας, Φέλιξ Τσισεκέντι, απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης προς τα θύματα, δηλώνοντας πως «η Δημοκρατία δεν θα σας εγκαταλείψει», και συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης.

33 killed as heavy rains trigger floods in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo #Africa #Flood #Kinshasa #DRC #Congo #Flashflood #Rain #Landslide #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/MzSiBt0emr



Στο πεδίο έχουν αναπτυχθεί σωστικά συνεργεία, όμως η πρόσβαση σε πολλές περιοχές παραμένει δύσκολη εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους και της καταστροφής βασικών υποδομών.

At least 22 dead as flooding hits Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo (DRC).

Heavy rainfall has caused severe flooding, damaging homes and making many roads impassable.

Some residents have taken shelter on rooftops or in gas stations, while others remain… pic.twitter.com/qNtbBQEu52

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 6, 2025