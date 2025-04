Κομισιόν: Σε διάλογο με τη βιομηχανία μετάλλων για τους δασμούς – Ποιες χώρες «χτυπά» πιο σκληρά ο Τραμπ, σύμφωνα με την Moody’s

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους της βιομηχανίας χάλυβα και μετάλλων για να συζητήσει τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών – ένα μέτρο που, σύμφωνα με τον οίκο Moody’s, αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα χώρες όπως η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Αυστρία.

«Μίλησα με την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα και μετάλλου για να κατανοήσω την προοπτική της επίδρασης των αμερικανικών δασμών. Αυτό θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια αποτελεσματική απάντηση της ΕΕ. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά τους -τα συμφέροντά μας- είναι καλά προστατευμένα», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Χ.

I spoke to European steel and metal industry leaders to get their perspective on the impact of the US tariffs.

This is helping us shape an effective EU response.

We’ll remain in close contact to ensure that their interests – our interests – are well protected.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025