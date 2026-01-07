Φώτης Ιωαννίδης: Αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα της Σπόρτινγκ με την Γκιμαράες

  • Ο Φώτης Ιωαννίδης τραυματίστηκε και αποχώρησε νωρίς από τον ημιτελικό του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, όπου η Σπόρτινγκ Λισαβόνας γνώρισε τον αποκλεισμό με 1-2.
  • Ο Έλληνας επιθετικός αντικαταστάθηκε μόλις στο 24ο λεπτό, καθώς τραυματίστηκε. Η ομάδα του γνώρισε την κατάρρευση στο φινάλε, δεχόμενη δύο γκολ στις καθυστερήσεις και μένοντας εκτός τελικού.
  • Δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, με τις ιατρικές εξετάσεις να είναι καθοριστικές. Ο τραυματισμός έρχεται σε μία δύσκολη χρονική στιγμή, καθώς ο Ιωαννίδης προσπαθούσε να βρει ρυθμό.
Φώτης Ιωαννίδης: Αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα της Σπόρτινγκ με την Γκιμαράες

Άσχημα εξελίχθηκε η βραδιά για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε και αποχώρησε νωρίς από τον ημιτελικό του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας ανάμεσα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τη Γκιμαράες, την ώρα που η ομάδα του γνώριζε τον αποκλεισμό με 1-2, δεχόμενη δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο Ιωαννίδης ξεκίνησε βασικός στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ για το παιχνίδι, που συνέπεσε μάλιστα με τη γιορτή του, όμως στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε μόλις στο 24ο λεπτό. Η ομάδα του είχε ανοίξει το σκορ νωρίτερα με γκολ του Σουάρες στο 13′, όμως δεν κατάφερε να «κλειδώσει» την πρόκριση και τελικά κατέρρευσε στο φινάλε, δεχόμενη δύο γκολ στο 90+2′ και 90+11′, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός τελικού.

Ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη σοβαρότητα της κατάστασης του διεθνούς φορ. Σύμφωνα με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο τραυματισμός μπορεί να αφορά είτε το δεξί του γόνατο, είτε να πρόκειται για μυϊκό πρόβλημα στους προσαγωγούς. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ιατρικές εξετάσεις θα είναι καθοριστικές για την εκτίμηση της κατάστασής του.

Ο τραυματισμός έρχεται σε μία δύσκολη χρονική στιγμή για τον Ιωαννίδη, ο οποίος προσπαθούσε να βρει ρυθμό μετά από προηγούμενο πρόβλημα υγείας που τον είχε αφήσει για καιρό εκτός δράσης, δείχνοντας σιγά-σιγά ότι επανέρχεται.

