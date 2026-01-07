Συρία: Συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ Κούρδων και κυβερνητικών δυνάμεων – Εννέα νεκροί

  • Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Χαλέπι της Συρίας μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων, με τουλάχιστον εννιά νεκρούς, σε μία από τις πιο πολύνεκρες συγκρούσεις των τελευταίων μηνών.
  • Εξαιτίας των βιαιοτήτων, οι αρχές ανέστειλαν τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Χαλεπιού και έκλεισαν σχολεία, πανεπιστήμια και δημόσιες υπηρεσίες.
  • Οι εχθροπραξίες σημειώνονται εν μέσω καθυστερήσεων στις συνομιλίες για την εφαρμογή συμφωνίας του Μαρτίου, η οποία προέβλεπε την ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) στους κρατικούς μηχανισμούς ασφαλείας.
Σε μια από τις πλέον πολύνεκρες συγκρούσεις των τελευταίων μηνών στη Συρία, τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια μαχών ανάμεσα σε δυνάμεις της de facto κυβέρνησης και των Κούρδων στο Χαλέπι.

Εξαιτίας των βιαιοτήτων, που συνεχίζονταν χθες βράδυ, οι αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν για 24 ώρες τις πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της μεγαλούπολης της βόρειας Συρίας και να κλείσουν σήμερα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν καθώς κάνουν σημειωτόν οι συνομιλίες για την εφαρμογή συμφωνίας η οποία υπογράφτηκε τον Μάρτιο και υποτίθεται ότι θα οδηγούσε ως τα τέλη του 2025 στην ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, έχουν κυρίαρχο στοιχείο κουρδικές παρατάξεις) στους κρατικούς μηχανισμούς ασφαλείας.

Οι ΣΔΔ αρχικά ανακοίνωσαν πως δυνάμεις προσκείμενες στην κυβέρνηση στοχοποίησαν τη συνοικία Σέιχ Μασούντ, σκοτώνοντας έναν κάτοικο και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Κατόπιν αναθεώρησαν τον απολογισμό σε τέσσερις αμάχους νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δυο γυναικών κι ενός παιδιού, θυμάτων πυρών «πυροβολικού» και «πυραύλων» που κατ’ αυτές βλήθηκαν «στα τυφλά» στη Σέιχ Μασούντ και στην Ασράφια.

Οι δυο συνοικίες με κατά πλειονότητα κουρδικό πληθυσμό στο Χαλέπι παραμένουν υπό τον έλεγχο κουρδικής μονάδας προσκείμενης στις ΣΔΔ, παρότι τον Απρίλιο είχε κλειστεί συμφωνία βάσει της οποίας θα αποσυρόταν.

«Αθέτηση» της συμφωνίας

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, το υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του κατηγόρησε τις ΣΔΔ ότι στοχοποίησαν «αριθμό συνοικιών» του Χαλεπιού κοντά «σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους».

Το SANA έκανε λόγο για πέντε νεκρούς από πυρά των ΣΔΔ, έναν στρατιώτη και τέσσερις αμάχους, ανάμεσά τους παιδί.

«Οι ΣΔΔ αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι δεν αναγνωρίζουν τη συμφωνία της 10ης Μαρτίου και προσπαθούν να την αθετήσουν», στηλίτευσε το υπουργείο.

Δυο εργαζόμενοι κέντρου έρευνας ήταν ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Ο κυβερνήτης του Χαλεπιού Αζάμ αλ Γαρίμπ επικαλέστηκε το ότι υπήρξε «στοχοποίηση νοσοκομείων και θεσμών από πυρά πυροβολικού των ΣΔΔ που βάλλονται αδιακρίτως» για να δικαιολογήσει το κλείσιμο των εκπαιδευτικών και δημόσιων δομών σήμερα, καθώς και την ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων.

Οι πτήσεις που είχαν προορισμό το Χαλέπι εξετράπησαν ή θα εκτραπούν στη Δαμασκό, σύμφωνα με τη συριακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Να «καταθέσουν τα όπλα»

Ο ηγέτης των σύρων κούρδων Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των ΣΔΔ, διεξήγαγε την Κυριακή νέες συνομιλίες για την ένταξη των δυνάμεών του στο κεντρικό κράτος, αλλά χωρίς να σημειωθεί σημαντική πρόοδος, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Οι Κούρδοι, μεγάλη εθνική μειονότητα στη Συρία, ελέγχουν πελώριους τομείς στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, πλούσιους σε πετρέλαιο και εύφορους.

Σύμμαχος των νέων συριακών αρχών, η Τουρκία απαίτησε από την πλευρά της χθες το PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν) να καταθέσει τα όπλα «και στη Συρία» για να συμμορφωθεί προς την απόφαση που ανακοινώθηκε τον Μάιο πως βάζει τέλος στον ένοπλο αγώνα.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά τρομοκρατική οργάνωση (…) να αποκτήσει ερείσματα στην περιοχή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις ΣΔΔ και στις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τους.

Οι ΣΔΔ εξάλλου κατηγόρησαν οργανώσεις προσκείμενες στον στρατό ότι επιτέθηκαν στην πόλη Ντέιρ Χαφέρ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά από το Χαλέπι, κοντά στο στρατηγικής σημασίας φράγμα του Τισρίν. Τόνισαν πως επιφυλάσσονται του δικαιώματος να «ανταποδώσουν (…) αυτές τις επιθέσεις»

Οι ΣΔΔ, που υποστηρίχθηκαν από τις ΗΠΑ, υπήρξαν αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που ηττήθηκε στη Συρία το 2019.

Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι Κούρδοι έχουν τεταμένες σχέσεις με την κεντρική Συρία όσον αφορά το μέλλον τους στη νέα Συρία.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε προηγούμενες συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές στο Χαλέπι, με την Τουρκία να αξιώνει τότε οι ΣΔΔ να μην εγείρουν εμπόδια στη «σταθεροποίηση» της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

