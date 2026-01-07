Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Δεν ζήλεψα καθόλου τον ρόλο του πατέρα, η ζωή μου έχει περάσει διάφορες φάσεις»

Με αφορμή τη μουσική του συνεργασία με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινούργιου, όπως προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης μέσα από το πρόγραμμα του Alpha. Ο γνωστός τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού στην τηλεόραση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην προσωπική του ζωή, εξηγώντας γιατί δεν έχει ζηλέψει τον ρόλο του πατέρα.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης παραδέχτηκε ότι «λατρεύω τα ανιψάκια μου και θέλω να είμαι ο cool θείος. Γιατί, όταν είσαι θείος, έχεις τον πιο ωραίο ρόλο μιας και απολαμβάνεις όλη τη χαρά και την αγάπη των παιδιών από τη μία, και από την άλλη, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σχολάς! Δεν έχεις δηλαδή υποχρεώσεις».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πρόσθεσε πως «δεν τον ζήλεψα καθόλου τον ρόλο του πατέρα γιατί η ζωή μου έχει περάσει διάφορες φάσεις. Φάσεις στις οποίες υπολόγιζα ότι “μέχρι τα 30 θέλω να έχω παντρευτεί, μέχρι τα 35 θα έχω και δυο παιδιά”. Δηλαδή το είχα κάπως στο μυαλό μου τακτοποιημένο σε κουτάκια και χρονοδιαγράμματα. Από τη στιγμή, όμως, που αυτά τα τρένα κάπως έφυγαν και μεγαλώνοντας απέκτησα τις συνήθειες, τη ρουτίνα και τη βολή μου, διαχειρίζομαι τον χρόνο μου όπως καταλαβαίνω και όπως με βολεύει. Δεν το ζήλεψα, αλλά το χάρηκα πάρα πολύ».

Κλείνοντας, ο καλλιτέχνης δήλωσε ευγνώμων για τη χρονιά που πέρασε, υπογραμμίζοντας ότι «το 2025 ήταν γενναιόδωρο μαζί μου και δημιουργικό. Έχω την ευλογία να δουλεύω σε μια εκπομπή που αγαπώ πάρα πολύ, με τη Ναταλία Γερμανού, και να κλείνω αισίως 10 χρόνια στην τηλεόραση».