Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Δεν ζήλεψα καθόλου τον ρόλο του πατέρα, η ζωή μου έχει περάσει διάφορες φάσεις»

Σύνοψη από το

  • Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μίλησε στην «Super Κατερίνα» για τη μουσική του συνεργασία και την προσωπική του ζωή, εξηγώντας γιατί δεν έχει ζηλέψει τον ρόλο του πατέρα.
  • Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι «δεν ζήλεψε καθόλου τον ρόλο του πατέρα», καθώς η ζωή του πέρασε διάφορες φάσεις και πλέον διαχειρίζεται τον χρόνο του όπως τον βολεύει. Πρόσθεσε πως προτιμά να είναι ο «cool θείος» στα ανιψάκια του.
  • Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το «γενναιόδωρο και δημιουργικό» 2025, τονίζοντας την αγάπη του για τη συνεργασία με τη Ναταλία Γερμανού και τα 10 χρόνια παρουσίας του στην τηλεόραση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Παναγιώτης Ραφαηλίδης: «Δεν ζήλεψα καθόλου τον ρόλο του πατέρα, η ζωή μου έχει περάσει διάφορες φάσεις»

Με αφορμή τη μουσική του συνεργασία με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινούργιου, όπως προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης μέσα από το πρόγραμμα του Alpha. Ο γνωστός τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού στην τηλεόραση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην προσωπική του ζωή, εξηγώντας γιατί δεν έχει ζηλέψει τον ρόλο του πατέρα.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης παραδέχτηκε ότι «λατρεύω τα ανιψάκια μου και θέλω να είμαι ο cool θείος. Γιατί, όταν είσαι θείος, έχεις τον πιο ωραίο ρόλο μιας και απολαμβάνεις όλη τη χαρά και την αγάπη των παιδιών από τη μία, και από την άλλη, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σχολάς! Δεν έχεις δηλαδή υποχρεώσεις».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πρόσθεσε πως «δεν τον ζήλεψα καθόλου τον ρόλο του πατέρα γιατί η ζωή μου έχει περάσει διάφορες φάσεις. Φάσεις στις οποίες υπολόγιζα ότι “μέχρι τα 30 θέλω να έχω παντρευτεί, μέχρι τα 35 θα έχω και δυο παιδιά”. Δηλαδή το είχα κάπως στο μυαλό μου τακτοποιημένο σε κουτάκια και χρονοδιαγράμματα. Από τη στιγμή, όμως, που αυτά τα τρένα κάπως έφυγαν και μεγαλώνοντας απέκτησα τις συνήθειες, τη ρουτίνα και τη βολή μου, διαχειρίζομαι τον χρόνο μου όπως καταλαβαίνω και όπως με βολεύει. Δεν το ζήλεψα, αλλά το χάρηκα πάρα πολύ».

Κλείνοντας, ο καλλιτέχνης δήλωσε ευγνώμων για τη χρονιά που πέρασε, υπογραμμίζοντας ότι «το 2025 ήταν γενναιόδωρο μαζί μου και δημιουργικό. Έχω την ευλογία να δουλεύω σε μια εκπομπή που αγαπώ πάρα πολύ, με τη Ναταλία Γερμανού, και να κλείνω αισίως 10 χρόνια στην τηλεόραση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται – Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Ρομαντική βόλτα με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στο χιονισμένο Λονδίνο – Δείτε φωτογραφίες

Μια ρομαντική απόδραση στο Λονδίνο αποφάσισαν να κάνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτη...
23:22 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Στράτος Τζώρτζογλου: «Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούν για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθη...
22:17 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Φωτεινή Ντεμίρη: «Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου πάρα πολύ – Έχω χρόνο για τον εαυτό μου»

Η Φωτεινή Ντεμίρη ήταν καλεσμένη την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η αγαπ...
21:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Πιστεύω ότι τον πλήγωσε τον Ορφέα πολύ ο χωρισμός μας με τον μπαμπά του»

Η Μαρία Τζομπανάκη και ο Ντίνος Αυγουστίδης παντρεύτηκαν το 1985 και χώρισαν το 1998. Στη διάρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι