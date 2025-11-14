Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Ερυθρός Αστέρας, ήττα για την Χάποελ του Ιτούδη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Παναθηναϊκός μπήκε για τα καλά στο γκρουπ των ομάδων που κοιτάζουν την κορυφή της Euroleague, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (13/11) πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό στη Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 87-77, ανέβηκαν στο 7-4 και έστειλαν μήνυμα ότι μπορούν να διεκδικήσουν την κορυφή. Την ίδια στιγμή, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 91-79 της Μονακό και έπιασε στην πρώτη θέση με 8-3 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία λύγισε στην Πόλη από τη Φενέρμπαχτσε με 74-70. Η Παρί υπερασπίστηκε την έδρα της απέναντι στη Βαλένθια με 90-86, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επέστρεψε στις νίκες με το 89-83 επί της Μπασκόνια στο ουδέτερο του Βελιγραδίου.

Η σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, που έκανε μόλις 4 λάθη σε ολόκληρο τον αγώνα, οδήγησε το «τριφύλλι» στην «άλωση» της Μαδρίτης, έχοντας προηγηθεί το διπλό στο Παρίσι, και πλέον η ομάδα αρχίζει να… τρομάζει τους αντιπάλους της. Ο επτάστερος νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 87-77 για την 11η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 7-4 και επιστρέφοντας σε τροχιά κορυφής. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα, έπεσαν στο 5-6 και κατέγραψαν αρνητικό ρεκόρ.

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, καθώς ο Παναθηναϊκός κράτησε τη Ρεάλ που σκόραρε κατά μέσο όρο 84,6 πόντους στους 77, με τον Κένεθ Φαρίντ συγκλονιστικό για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με 16 πόντους, τα γκαρντ σε εξαιρετική βραδιά και κυρίως τον Τι Τζέι Σορτς με 19 πόντους, οι «πράσινοι» ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Και όλα αυτά σε μία βραδιά όπου ο Κέντρικ Ναν έμεινε στους 8 πόντους και ο Τζέριαν Γκραντ αγωνίστηκε μόλις για 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Σλούκας πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Τσέντι Όσμάν ολοκλήρωσε το ματς με 13 πόντους.

Από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που ήταν σκιά του εαυτού της, παρά τον έλεγχο των ριμπάουντ και την υπεροχή της στα «σκουπίδια», δεν βρήκε ρυθμό στα μακρινά σουτ και ξεχώρισε μόνο ο Βάλτερ Ταβάρες με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87

Ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στην κορυφή της Euroleague, καθώς επικράτησε με 91-79 της Μονακό στο Βελιγράδι για την 11η αγωνιστική. Οι Σέρβοι έφτασαν στο 8-3 και συνεχίζουν με φόρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 6-5. Με τον Μάικ Τζέιμς «ζεστό» από νωρίς, η Μονακό είχε τον πρώτο λόγο σε ένα ισορροπημένο πρώτο 20λεπτο, που έκλεισε στο +4 για τους Μονεγάσκους (42-46). Οι γηπεδούχοι είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Μίλερ-Μάκινταϊρ, ο οποίος μέσα σε 15 λεπτά πρόλαβε να γράψει 9 πόντους και 8 ασίστ.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Ντόμπριτς να σκοράρει ασταμάτητα (είχε 12 πόντους μόνο στην 3η περίοδο) και να δίνει προβάδισμα στον Αστέρα (65-61 στο 29’). Με πέντε συνεχόμενους κρίσιμους πόντους του Μπάτλερ, οι Σέρβοι ξέφυγαν με 80-75 στο 37’, οι Μονεγάσκοι δεν βρήκαν απάντηση και ο Ερυθρός Αστέρας επέστρεψε στις νίκες με το τελικό 91-79. Ο Μπάτλερ ήταν κορυφαίος και κομβικός στην 4η περίοδο, όταν κρίθηκε το ματς, με 20 πόντους και 3/4 τρίποντα, ο Ντόμπριτς τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ ο Μίλερ-Μάκινταϊρ γέμισε τη στατιστική του με 12 πόντους, 10 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, αλλά και 5 λάθη. Από τη Μονακό, ξεχώρισαν ο Μάικ Τζέιμς με 18 πόντους και 7 ασίστ και ο Οκόμπο με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-46, 65-64, 91-79

Στην Κωνσταντινούπολη, η «καρδιά του πρωταθλητή» της Φενέρμπαχτσε «μίλησε», καθώς η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους νίκησε με 74-70 την πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ. Η Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-5 και πάτησε στη δεκάδα, ενώ η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη παραμένει στην κορυφή, αλλά πλέον δεν είναι μόνη της στην 1η θέση.

Οι Ισραηλινοί, ως επικεφαλής της βαθμολογίας, πήραν από την αρχή το προβάδισμα, χωρίς όμως να καταφέρουν να ξεφύγουν, καθώς σε όλο το πρώτο ημίχρονο η διαφορά δεν ξεπέρασε το +5 υπέρ της Χάποελ. Με πρωταγωνιστή-έκπληξη τον Μπιλτίμ, οι γηπεδούχοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος σαν… οδοστρωτήρας και με σερί 14-2 σε 5 λεπτά ξέφυγαν με 41-30 (25’). Από εκεί και πέρα, η Φενέρ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, αφού οι προσπάθειες των Ισραηλινών –και ειδικά του Ελάιτζα Μπράιαντ– να «μαζέψουν» τη διαφορά έπεσαν στο κενό. Έτσι, η τουρκική ομάδα πήρε τη νίκη με 74-70, έχοντας κορυφαίους τους Χόρτον-Τάκερ με 15 πόντους, τον Μέλι με 6 πόντους και 10 ριμπάουντ και τον Μπιλτίμ με 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Ελάιτζα Μπράιαντ «κουβάλησε» τη Χάποελ με 19 πόντους και 4/5 τρίποντα, αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 27-28, 54-44, 74-70

Στο Παρίσι, η γηπεδούχος Παρί βρήκε λύσεις στο τέλος και, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, νίκησε τη Βαλένθια με 90-86 για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Η γαλλική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6 και βρίσκεται ακριβώς πίσω από τη σημερινή της αντίπαλο, η οποία έπεσε στο 6-5. Ένα «ξέφρενο» δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο η Βαλένθια πέτυχε 35 πόντους, της έδωσε σαφές προβάδισμα και με την έναρξη του β’ ημιχρόνου οι Ισπανοί έφτασαν τη διαφορά στο +15 (το σκορ έγινε 37-51).

Μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου, η Παρί κατάφερε να «γεφυρώσει» το χάσμα, με το σκορ να γίνεται 65-69 χάρη σε τρίποντο του Χιφί, και έτσι όλα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο. Εκεί, με προσωπικές ενέργειες των κορυφαίων της Βαλένθια, Ρούβερς και Κάμερον, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 86-79 τρία λεπτά πριν από τη λήξη, όμως η Παρί απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 8-0 και βρέθηκε μπροστά 87-86 για πρώτη φορά μετά την πρώτη περίοδο. Οι Ισπανοί έκαναν λάθος στην τελευταία κρίσιμη επίθεση και οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» το τελικό 90-86 με τρίποντο του Ερέρα, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων με 13 πόντους (3/5 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ. Ο Χιφί είχε 17 πόντους και ο Γουίλις 15 για τους νικητές, ενώ για τη Βαλένθια, που έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της, οι Τόμπσον και Τέιλορ σημείωσαν από 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 37-49, 67-71, 90-86

Στο ουδέτερο του Βελιγραδίου, ήρθε επιτέλους η ώρα της νίκης για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία μετά από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχίες επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην 11η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Οντέντ Κάτας επικράτησε της Μπασκόνια με 89-83, πετυχαίνοντας μόλις την 3η νίκη της στη φετινή διοργάνωση. Με αυτό το αποτέλεσμα, και οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο 3-8.

Το παιχνίδι ήταν οριακό για την «ομάδα του λαού», η οποία μπήκε αποφασισμένη και πήρε από νωρίς το προβάδισμα. Η Μακάμπι έφτασε τη διαφορά στους 11 πόντους (54-43 στο 21’), όμως η Μπασκόνια αντέδρασε άμεσα με ένα σερί 9-0, μειώνοντας σε 54-52 και μετατρέποντας ξανά την αναμέτρηση σε ντέρμπι. Ο Τι Τζέι Λιφ πήρε τη Μακάμπι από το χέρι και με διαδοχικά εύστοχα σουτ της έδωσε «αέρα» 6-7 πόντων, μια διαφορά που οι Ισραηλινοί κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι το φινάλε και να φύγουν νικητές με 89-83. Ο Λιφ ήταν κορυφαίος με 19 πόντους (3/3 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Χορντ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ και του Σόρκιν με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από πλευράς Μπασκόνια, ο Καμπαρό έκανε τα πάντα με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 53-43, 71-68, 89-83

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Πέμπτη (13/11)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 91-79

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83

Παρασκευή (14/11)

Ντουμπάι – Ζάλγκιρις (18:00)

Εφές – Μπάγερν Μονάχου (19:00)

Βιλερμπάν – Παρτίζαν (21:00)

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Αρμάνι – Ολυμπιακός (21:30)

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)