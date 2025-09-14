EuroBasket 2025: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών της Εθνικής και ο χορός μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική μπάσκετ

Η Εθνική με μια μεγάλη εμφάνιση στον μικρό τελικό κόντρα στην Φινλανδία, κατέκτησε το πολυπόθητο χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, σύσσωμοι οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την ιστορική αυτή επιτυχία της χώρας μας, χορεύοντας υπό τους ήχους του «Ελλάς ολέ – ολέ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Χρυσός: Πόσο ασφαλές «καταφύγιο» είναι και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις επενδύσεις

MyStreet: Η εφαρμογή που «αγκάλιασαν» περισσότεροι από 33.000 πολίτες – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μήπως είστε «otrovert»; Ο ειδικός εξηγεί τον νέο τύπο προσωπικότητας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το διαφορετικό πρόσωπο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:03 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Γερμανία – Τουρκία: Live ο μεγάλος τελικός του Eurobasket

Το EuroBasket 2025 φτάνει πλέον στο τέλος του, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Γερμανία στ...
20:43 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής και Παπαλουκάς μπούκαραν στο παρκέ – Η αγκαλιά στον Σπανούλη

Η Εθνική ομάδα έσπασε επιτέλους την… κατάρα: Έπειτα από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» κέρδισ...
20:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονιστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, επιτέλους τα κατάφερα για εμένα και για τη χώρα μου

Ο ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραδέχτηκε σε δηλώσεις του, πως η κατάκτη...
19:52 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δάκρυσε με την λήξη του αγώνα

Ο Κώστας Παπανικολάου τα έδωσε όλα για να κατακτήσει η Εθνική το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBask...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος