EuroBasket 2025: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών της Εθνικής και ο χορός μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Η Εθνική με μια μεγάλη εμφάνιση στον μικρό τελικό κόντρα στην Φινλανδία, κατέκτησε το πολυπόθητο χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, σύσσωμοι οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την ιστορική αυτή επιτυχία της χώρας μας, χορεύοντας υπό τους ήχους του «Ελλάς ολέ – ολέ».