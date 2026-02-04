Εργκίν Αταμάν: Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους έξω από τα αποδυτήρια: «Συνεχίστε να γράφετε…»

Σύνοψη από το

  • Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, εμφανώς εκνευρισμένος για την κριτική που δέχεται, τα έβαλε με τους δημοσιογράφους μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τους είπε χαρακτηριστικά: «Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα».
  • Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του για την προσπάθεια, λέγοντας: «Ήταν απίστευτη προσπάθεια από τους παίκτες. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τον χαρακτήρα που έβγαλαν σε αυτή την κατάσταση».
  • Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα θα συνεχίσει «για τον στόχο μας, για το Top-6, ή το Top-4», σημειώνοντας πως είναι ισόβαθμη με τη Ρεάλ, την οποία έχει νικήσει δύο φορές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εργκίν Αταμάν: Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους έξω από τα αποδυτήρια: «Συνεχίστε να γράφετε…»

Εμφανώς εκνευρισμένος από την κριτική που δέχεται τις τελευταίες ημέρες για τις απογοητευτικές εμφανίσεις της ομάδας του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με τους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

«Λατρεύω αυτά που γράφουν τα media. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής, είπε τους δημοσιογράφους, που περίμεναν έξω από τα «πράσινα» αποδυτήρια, μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου»

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Εργκίν Αταμάν είχε ακυρώσει τη media day πριν από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ανέφερε:

«Ήταν απίστευτη προσπάθεια από τους παίκτες. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Όλοι προσπάθησαν. Μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα ίσως, αλλά στο τέλος κουραστήκαμε, κάναμε κάποια καθοριστικά λάθη. Αλλά αξίζαμε να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι, ειδικά με την σκληρή δουλειά που κάναμε μετά από την 1η περίοδο. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τον χαρακτήρα που έβγαλαν σε αυτή την κατάσταση. Είναι σημαντικό ότι είμαστε στα ίσα με τη Ρεάλ και τη νικήσαμε δύο φορές. Θα συνεχίσουμε για τον στόχο μας, για το Top-6, ή το Top-4. Θα δούμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:49 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρ...
23:41 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Μυθικός Γκραντ «σκότωσε» την «Βασίλισσα» στο φινάλε

Με κατάθεση ψυχής και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει τον τελευταίο λόγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μία τ...
21:50 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο μεταξύ Μπαρτζώκα και οπαδού στο Ντουμπάι: Τον έβρισε στα ελληνικά και ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις- ΒΙΝΤΕΟ

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC μόλις έχει τελειώσει. Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με ...
20:54 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: «Προδόθηκε» στα πέναλτι η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κι έμεινε εκτός τελικού – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών παραλίγο να κάνει την υπέρβαση στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωτ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα