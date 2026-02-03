Επεισόδιο μεταξύ Μπαρτζώκα και οπαδού στο Ντουμπάι: Τον έβρισε στα ελληνικά και ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις- ΒΙΝΤΕΟ

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC μόλις έχει τελειώσει. Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 108-98 στην παράταση, όταν ένας οπαδός έβρισε και μάλιστα στα ελληνικά τον προπονητή της ελληνικής ομάδας.

Τότε εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα για να ζητήσει εξηγήσεις και είχε έντονο διάλογο μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος οπαδός φώναζε συνεχώς στον Μπαρτζώκα από την αρχή του αγώνα.

Πάντως τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα μετά και την επέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας, οι οποίοι απομάκρυναν τον ταραξία.