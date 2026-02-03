Επεισόδιο μεταξύ Μπαρτζώκα και οπαδού στο Ντουμπάι: Τον έβρισε στα ελληνικά και ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις- ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC μόλις έχει τελειώσει. Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 108-98 στην παράταση, όταν ένας οπαδός έβρισε και μάλιστα στα ελληνικά τον προπονητή της ελληνικής ομάδας.

Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98: «Λύγισαν» στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Τότε εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα για να ζητήσει εξηγήσεις και είχε έντονο διάλογο μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος οπαδός φώναζε συνεχώς στον Μπαρτζώκα από την αρχή του αγώνα.

Πάντως τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα μετά και την επέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας, οι οποίοι απομάκρυναν τον ταραξία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέ...

Μιχαηλίδου: «Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για προσιτή στέγη» – Τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις π...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:54 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: «Προδόθηκε» στα πέναλτι η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κι έμεινε εκτός τελικού – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών παραλίγο να κάνει την υπέρβαση στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωτ...
20:40 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98: «Λύγισαν» στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε την κακή του εκκίνηση απέναντι στη Dubai BC, έδωσε ρυθμό στους αντιπάλους...
19:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Γκι Ρου: Σάλος με τις δηλώσεις του πρώην τεχνικού της Οσέρ – «Οι γυναίκες έχουν φαρδείς γοφούς για να γεννούν, όχι για να παίζουν ποδόσφαιρο»

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο 87χρονος Γκι Ρου, ο εμβληματικός προπονητής που συνέδεσε το...
15:14 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Super League: Στις 4/3 τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ – Στις 14/2 το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

Για τις 4 Μαρτίου ορίστηκαν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τη Super League,...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα