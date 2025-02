Εφιάλτης για την Έμμα Ραντουκάνου: Εντόπισε εμμονικό θαυμαστή της στις κερκίδες και ξέσπασε σε λυγμούς

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που δείχνει την τενίστρια Έμμα Ραντουκάνου να διακόπτει τρομοκρατημένη τον αγώνα της έχοντας εντοπίσει στις εξέδρες του γηπέδου έναν stalker που της είχε κάνει τη ζωή κόλαση.

Συγκεκριμένα, η Βρετανίδα τενίστρια την ώρα που αγωνιζόταν σε τουρνουά του Ντουμπάι σταμάτησε τον αγώνα και κατευθύνθηκε προς την διαιτητή αναφέροντάς της ότι είχε εντοπίσει στις εξέδρες έναν εμμονικό θαυμαστή της που την είχε παρενοχλήσει και κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα που έδωσε στο πλαίσιο του τουρνουά W1000 που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Εμιράτο.

Στο βίντεο φαίνεται η Ραντουκάνου, την ώρα που περιμένει τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου να απομακρύνουν τον άνδρα, να έχει βάλει τα κλάματα και να προσπαθεί με μια πετσέτα να σκουπίσει το πρόσωπό της από τα δάκρυα, ενώ το σκορ ήταν 0-2 στο πρώτο σετ του αγώνα της απέναντι στην Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα.

Το συγκεκριμένο άτομο, όπως επιβεβαίωσε αργότερα η WTA, είχε προσεγγίσει τη Ραντουκάνου τη Δευτέρα, μετά τη νίκη της στον πρώτο γύρο απέναντι στην Μαρία Σάκκαρη. Η ασφάλεια του σταδίου τον απομάκρυνε από τον χώρο, αφού η τενίστρια ενημέρωσε τη διαιτητή της αναμέτρησης, εμφανώς απελπισμένη και σκυμμένη πάνω στην καρέκλα της. Ο αγώνας, που είχε διακοπεί λόγω βροχής, διεξήχθη στο γήπεδο 2 και ολοκληρώθηκε με νίκη της Μούχοβα, με 7-6(6), 6-4.

Η ταυτότητα του εμμονικό θαυμαστή θα διανεμηθεί σε όλα τα τουρνουά του γυναικείου τένις, ώστε να του απαγορευτεί η είσοδος. Η WTA εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας πως «εργάζεται ενεργά με την Έμμα και την ομάδα της για να διασφαλίσει την ευημερία της και να της παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη».

Emma Raducanu’s fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.

