Μπάνια Λούκα – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα των Πρασίνων – Ο Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Ντιέγκο Αλόνσο να αλλάζει την ενδεκάδα του σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Τερματοφύλακας παραμένει ο Ντραγκόφσκι, ενώ στην άμυνα ο Γιάννης Κώτσιρας παίρνει θέση στο δεξί άκρο, με τον Μπλαντένοβιτς στο αντίστοιχο στα αριστερά. Αμυντικό δίδυμο στο κέντρο οι Σένκεφελντ και Ίνγκασον, ενώ στο κέντρο βρίσκονται οι Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Μπακασέτας. Επιθετική τριπλέτα είναι με τον Τζούρισιτς αριστερά και τον Πελίστρι δεξιά, με μοναδικό προωθημένο τον Σπόραρ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Ίνγκασον, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Πελίστρι, Σπόραρ

