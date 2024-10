ΗΠΑ: Βρέθηκε το «πλοίο φάντασμα του Ειρηνικού» – Η ιστορία του αντιτορπιλικού «USS Stewart»

Το ναυάγιο ενός αντιτορπιλικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, γνωστού ως “πλοίο φάντασμα του Ειρηνικού”, βρέθηκε στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας από υποθαλάσσιους ερευνητές.

Το USS Stewart βυθίστηκε σκόπιμα κατά τη διάρκεια άσκησης του αμερικανικού ναυτικού τον Μάιο του 1946 και η τελευταία του κατοικία έχει πλέον εντοπιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Air Sea Heritage Foundation και της Search Inc, οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα.

Τρία αυτόνομα υποβρύχια οχήματα (AUV) που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία ρομποτικής θαλάσσιας έρευνας Ocean Infinity σάρωσαν τον πυθμένα του ωκεανού στο Εθνικό Θαλάσσιο Καταφύγιο Cordell Bank, στα ανοικτά της βόρειας Καλιφόρνιας. Τα δεδομένα του σόναρ και του ηχοβολιστή πολλαπλών ακτίνων αποκαλύπτουν ότι το Stewart βρίσκεται 1.036 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

Οι προκαταρκτικές σαρώσεις με σόναρ αποκάλυψαν ότι το Stewart είναι σε μεγάλο βαθμό άθικτο και ότι το κύτος του – το οποίο παραμένει κομψό και επιβλητικό – στηρίζεται σχεδόν όρθιο στον πυθμένα”, αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αυτό το επίπεδο διατήρησης είναι εξαιρετικό για ένα σκάφος της ηλικίας του και το καθιστά δυνητικά ένα από τα καλύτερα διατηρημένα παραδείγματα αντιτορπιλικού “fourstacker” του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που είναι γνωστό ότι υπάρχουν».

Η ομάδα διεξήγαγε επίσης άλλη μια έρευνα με σόναρ και έστειλε στον βυθό ένα τηλεχειριζόμενο όχημα εξοπλισμένο με κάμερα για να πραγματοποιήσει και μια οπτική επιθεώρηση.

Το USS Stewart, που τέθηκε σε λειτουργία το 1920, είχε μια ταραχώδη ζωή. Το πλοίο υπέστη ζημιές σε μάχη εναντίον ιαπωνικών δυνάμεων το 1942 και καταλήφθηκε από τον εχθρό. Οι Ιάπωνες το έκαναν περιπολικό σκάφος με τον αριθ. 102 του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Ναυτικού, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Αυτό όμως μπέρδεψε τους πιλότους των Συμμάχων που επιχειρούσαν στον Ειρηνικό Ωκεανό και βασικά των Αμερικανών.

“Σύντομα, οι πιλότοι μακράς ακτίνας δράσεων των Συμμάχων άρχισαν να αναφέρουν το παράξενο θέαμα ενός παλιού αμερικανικού αντιτορπιλικού που επιχειρούσε βαθιά πίσω από τις εχθρικές γραμμές”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

“Το μυστήριο του πλοίου-φάντασμα του Ειρηνικού λύθηκε τελικά μόνο όταν το Stewart βρέθηκε να πλέει στο Kure της Ιαπωνίας στο τέλος του πολέμου”. Στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε πίσω στο Σαν Φρανσίσκο, πριν χρησιμοποιηθεί ως πλοίο-στόχος κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής άσκησης. Στην άσκηση βυθίστηκε αφού δέχτηκε πυρά για περισσότερες από δύο ώρες.

“Τις επόμενες δεκαετίες, η ιστορία του Stewart προσέλκυσε το ενδιαφέρον ιστορικών, αρχαιολόγων και λάτρεις του ναυτικού και η ανακάλυψη του ναυαγίου του έγινε κορυφαία εθνική προτεραιότητα για εξερεύνηση”, αναφέρεται στην ανακοίνωση. “Περισσότερα από 78 χρόνια θα περνούσαν μέχρι να βρεθεί”.

Ο απόστρατος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Samuel J. Cox, διευθυντής της Διοίκησης Ναυτικής Ιστορίας και Κληρονομιάς και επιμελητής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, επαίνεσε την ομάδα που βρήκε το πλοίο. “Είτε χάθηκε στη μάχη είτε βυθίστηκε ως στόχος, ένα πολεμικό πλοίο παραμένει κυρίαρχη ιδιοκτησία στο διηνεκές”, ανέφερε στη δήλωσή του. “Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη θέση και την κατάσταση αυτών των ναυαγίων, ώστε να μπορούν να προστατευθούν από μη εξουσιοδοτημένη διατάραξη σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ για τα βυθισμένα στρατιωτικά σκάφη”.

The wreck of the “Ghost Ship of the Pacific,” or the USS Stewart (DD-224), has been found off the California coast, ending an 82-year mystery. The 314-foot-long vessel was found nearly 3,500 feet beneath the ocean’s surface. Here’s what we know about the discovery 🧵 pic.twitter.com/MKFUfMdY4M

TIL about USS Stewart, a Clemson-Class Destroyer that served both the United States and Japanese Navy during WWII.

It was scuttled by the US in March 1942, raised a year later, and was surrendered back in August 1945.

It was sunk as a target in 1946 and found in August 2024. pic.twitter.com/qtnLOGZg5B

— Spooky Blue (@Turbofurby) October 3, 2024