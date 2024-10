Ολυμπιακός – Μπράγκα: Αυτή είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ – Βασικός ο Μουζακίτης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπράγκα για την 2η αγωνιστική ημέρα της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινάει στα χαφ με τον Έσε αλλά και τον 17χρονο Χρήστο Μουζακίτη δείχνοντας πως θέλει να χρησιμοποιήσει παίκτες από την ομάδα του Youth League. Κάτω από τα δοκάρια είναι Τζολάκης, με την τετράδα στην άμυνα να είναι ο Κάρμο με τον Ρέτσο και στα άκρα βρίσκονται ο Ορτέγκα με τον Κοστίνια. Σε θέση επιτελικού χαφ ο Τσικίνιο, καθώς στα άκρα θα έχει τους Μαρτίνς και Ροντινέι. Μοναδικός προωθημένος είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ορτέγκα, Κάρμο, Ρέτσος, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπράγκα! / Our line-up for today’s match against Braga! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYSCB #UEL pic.twitter.com/HWwsPCekrr

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 3, 2024